Düşen uçaktan kurtulmanın yolları

T24- Uzmanlara göre uçak kazalarının büyük bir kısmı sanıldığı gibi uçaktaki herkesin ölümüne yol açan havadaki çarpışmalar ya da patmalar yüzünden olmuyor. Araştırmalara göre bazı uçak kazalarında dikkat edilecek noktalar, insan hayatını kurtarabilir.





ABD’de yayınlanan teknoloji dergisi Wired, olası bir uçak kazasında hayatta kalmak için tüyoları derledi. İşte başarısız bir kalkış, iniş ya da pistte çarpışma durumunda hayatta kalmak için dikkat edilmesi gereken noktalar:

* Doğru koltuğu seçin. Uçağın arka koltuklarında oturun. Uçağın ön kısmı darbeden en çok etkilenen kısımdır. Arkada oturanların hayatta kalma şansı öndekilere oranla yüzde 40 daha yüksek.

* Acil çıkış kapısı yanında bir koltuğa oturun. Tercihen en arkadaki acil çıkış kapısı olabilir. Eğer bu kapıyı açmakla görevli kişi siz olursanız o kapıdan dışarı çıkacak ilk kişi de siz olabilirsiniz. Ancak acil çıkışın nasıl açılağını uçuş görevlilerinden öğrenin.

* Kapıyı açan kişi olmak istemiyorsanız, bir arka sırada oturun. Ne olursa olsun acil çıkış kapısından en fazla 7 sıra uzakta oturmaya dikkat edin.

* Kapalı ayakkabılar giyin. Topuklularla koşamayabilirsiniz, sandaletlerde ise ayaklarınızın yanma ya da cam ile metaller yüzünden kesilme tehlikesi var.

* Uzun kollu, uzun paçalı kıyafetleri seçin, yangın durumunda cildinizi kurtarabilir. Polyester ve sentetikten uzak durun. Ateşe en dayanıklı yündür.

* Yanmak yerine zehirli gazlardan ölüm riski daha yüksek. Artık bu tür maskeler satılıyor ve çok da ağır değiller. Size en az 10-15 dakika kazandırabilir.

* En yakın çıkışa kaç koltuk mesafede olduğunuzu ölçün. Böylece çıkışı karanlıkta da bulabilirsiniz.

* Riskinin en yüksek olduğu iniş-kalkışlarda kemerinizi sıkıca bağlayın. Uçuş sırasında da açmayın.

* İniş ve kalkışta bacaklarınızı ya da ayaklarınızı üst üste atmayın. Bir kaza sırasında iki ayağınızın birden kırılması uçaktan canlı çıkmak için şansınızı düşürür.