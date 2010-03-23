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Yaşam

Düşen uçaktan inip taksi çağırdı

Moskova'da ormanlık bir araziye düşen Rus uçağında bulunan 8 kişilik mürettebat kazadan sağ kurtuldu.

23 Mart 2010 02:00

T24 - Moskova'da ormanlık bir araziye düşen ve üç parçaya ayrılan Rus uçağında bulunan 8 kişilik mürettebatın tamamı mucizevi şekilde kazadan sağ kurtuldu. Bir uçuş görevlisinin ise düşen uçaktan indikten sonra anayola çıkıp taksi çağırdığı bildirildi.



Associated Press haber ajansı, bu sabah Mısır'dan Moskova'ya hareket eden ve içinde yolcu bulunmayan uçağın Domodedova Havaalanı yakınında ormanlık bir araziye düştüğünü bildirdi.

Üç parçaya ayrılan TU-204 tipi yolcu uçağında bulunan 8 mürettebat kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yerel medya yaralılardan ikisinin durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Rus Rossiya televizyonu, kazanın ardından uçuş görevlilerinden birinin hiçbir yardım almadan yakındaki bir anayola çıkarak taksi çağırdığını bildirdi. Diğer görevliler ise kaza yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Rus haber ajansları, kaza yapan uçağın dün Domodedova Havaalanı'ndan Mısır'a doğru havalandıktan 2 saat sonra kabinde ortaya çıkan duman yüzünden Moskova'ya geri döndüğünü belirtti. Ajanslar, uçağın, sorunun giderilmesinin ardından Mısır'ın Burgada kentine gittiğini, bu sabah da dönüş için tekrar Rusya'ya hareket ettiğini ve kazanın da bu sefer sırasında gerçekleştiğini bildirdi.

Rus yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye açıklama yapan bir havaalanı yetkilisi, uçaktaki bu arızayla kazanın birbiriyle ilintili olmadığını ifade etti.


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