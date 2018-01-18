Düşen uçağın enkazını kaldırma hazırlıkları başladı

Mehmet ÇINAR/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi Yukarı Kaşıkara Köyü\'nün dağlık mevkiinde düşen ve 3 askeri personelin şehit olduğu CASA tipi askeri nakliye uçağının enkazını kaldırma çalışmalarına başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Eskişehir 1\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde 2 pilot ve 1 teknisyenle kalkış yapan CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı, dün öğle saatledinde Eğirdir Gölü\'nün kuzeyinde Yalvaç İlçesi\'ne bağlı Yukarıkaşıkara Köyü Gölcük Boğazı mevkiindeki dağlık alanda düştü. Kazada Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı şehit oldu. 3 şehidin cenazesi dün akşam saatlerinde Yalvaç Devlet Hastanesi\'nden alınarak helikopterle Eskişehir\'e gönderildi.

Kaza bölgesinde Yukarıkaşıkara Köyü\'nden itibaren jandarma tarafından önlem alınarak, enkazın bulunduğu bölgeye giden yolu kapatttı, Sadece enkaz kaldırma ve dağlık alandaki yolun düzenlenmesi için kullanılan ağır iş makineleri ile askeri yetkililerin geçişine izin veriliyor. Askeri personelin bölgedeki bekleyişi ise, sabaha kadar devam etti. Kazanın hemen ardından kaza kırım ekibinin yönlendirildiği enkaz alanında kara kutu arama çalışmalarıyla birlikte teknik incelemeler de sürdürüldü.

Havanın soğuk ve yağmurlu olduğu bölgede, enkaz kaldırma çalışmalarının birkaç gün sürebileceği belirtildi. Yetkililerin ve görgü tanığı köylülerin ifadelerine göre yoğun sis nedeniyle yaşandığı düşünülen kazanın nedeni, kara kutunun incelenmesi ardından netleşecek.

Görgü tanığı köylülerden İsmail Pınar, dün saat 14.00 civarı uçağın düştüğünün söylendiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Köyümüzün halkı böyle şeylere çok duyarlıdır, traktörler ve patpatlarla aramaya çıktık. Ama hudut geniş olduğu için kimi Kırkbaş, kimi Hodulluca\'da, kimi Koru\'da dedi. Dağıldık, ulaşım çok zor. Biz vardığımızda uçak ve helikopter oradaydı. Yalvaç jandarmasıyla birlikte gittik, enkaza varmış olduk. Helikopter vardı ve bizi fazla yaklaştırmadılar. Uçağın 2 parça olduğunu gördük. Ondan sonra da bizi sokmadılar. Arazi çok çamur olduğu için bizi sokmadılar.\"

Uçağı düşmeden önce havada gördüklerini de anlatan İsmail Pınar, \"Kahvelerde sigara içme yasak olduğu için kahvenin dışındaydık, Eğirdir tarafından uçağın gelip \'Kapangediği\' dediğimiz köyün doğu tarafında çok yakından gittiğini gördük. Dışarıda sigara içiyorduk. Ama ortalık çok sisli. Sis bir ilerliyor, bir çıkıyor, ondan da pek neyin ne olduğunu bilemedik. Ondan sonra da uçağın düştüğü söylendi ve helikopterlerin havada döndüğünü gördük. Yukarıkaşıkara ve Kırkbaş tarafında uçağın düştüğü söylendi ve biz de elbirliğiyle aramaya çıktık. Önce hududu biliyor olsaydık köylümüzün hepsi çoban, kimi Hodulluca\'nın güneyinde kimi Koru\'da dedi, buraları ararken tabi biz varmadan helikopter varmış\" diye konuştu.

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