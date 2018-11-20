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Düşen uçağın enkazı bulundu; Pilot ve öğrencisinden acı haber (6)

CENAZELER MORGA GÖTÜRÜLDÜ Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve enkazı ertesi gün Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağının pilotu Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiğ

20 Kasım 2018 20:49

CENAZELER MORGA GÖTÜRÜLDÜ
Aydın Çıldır Havalimanı\'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve enkazı ertesi gün Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi\'ndeki dağlık alanda bulunan tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağının pilotu Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrencisi Merve Altun\'un cansız bedenleri, Karacasu ilçesinin kırsal Dikmen Mahallesi\'ne getirildi. Cenazelerin buradaki Mahalle Meydanı\'nda hazır bekletilen 1\'i Karacasu, diğeri ise Kuyucak Belediyesi\'ne ait cenaze araçlarına nakledilmesi beklenirken, bundan vazgeçilip dağlık bölgeden indirilerek, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine ait arazi aracı ile bekletilmeden Karacasu Devlet Hastanesi Morgu\'na götürüldü.
Bu arada dağlık alanda uçağın enkazını inceleyen ekipler, uçağın düşme nedeninin yoğun sis olduğunu bildirdi. Yoğun sis nedeniyle pilotun dağı fark etmemiş olabileceği ifade edildi.

Ramazan ÇETİN- Burhan CEYHAN / KARACASU (Aydın), (DHA)
FOTOĞRAF

 

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