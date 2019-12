Düşen uçağa geç müdahale yalanlandı

'Biraz zaman tanıyın'

Kazanın nedeniyle ilgili açıklama yapmadı

Binali Yıldırım: ‘Spekülasyon...’

Haarlemmermeer Belediye Başkanı Theo Weterings, "İlkyardım konusunda sorumlu kişi benim. Sayısal verilere baktığınızda olay yerine ilk ambulans 6 dakika sonra gelmiştir. İkinci ambulans ise 9 dakika sonra olay yerine ulaşmıştır" dedi.Kokpitte sıkışan pilotlara ilkyardımın geç yapıldığı iddiaları ilgili olarak da Weterings, “O gün olay anından kısa bir süre sonra Türk televizyonlarında yapılan yayınlarda kokpitteki pilotların öldüğü duyurulmuştu. Ama inanın bu açıklama benim tarafımdan kamuoyuna duyurulmamıştır. Bu konu hakkında da araştırmalar devam ediyor. İllaki belirli bir nedenleri vardır. Ama şu anda bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Yarın açıklanacak olan ilk raporda bu konuda aydınlığa kavuşacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Görgü tanıklarının, olaydan 15 dakika sonra bile pilotların yaşadığı yönündeki iddialarını “spekülasyon" olarak nitelendiren Weterings, yapılan araştırmalar ve incelemelerin sonuçlarının kağıt üzerinde kaleme alınacağını kaydetti.Weterings, “Açıklanan resmi verilere baktığınızda ilk ambulansın 6 dakika sonra olay yerine geldiğini görürsünüz. İkinci ambulans ise 9 dakika sonra olay yerine gelmiştir. Çevredeki sakinler de olay yerine koşarak ilk yardımlarını yapmıştır. Ambulans, polis ve itfaiyenin çok hızlı bir şekilde olay yerine geldiklerini söyleyebilirim. Zaten bu konuda da araştırma yapılmaktadır. Hollanda normlarına göre ilk yardımın çabuk mu geç mi yapıldığı er veya geç ortaya çıkacaktır. Ama şu bilinmelidir ki biz ilk yardım için ne gerekiyorsa onu yaptık" dedi.Weterings, “Bunlar Türkiye'de de okunacaktır. Hollanda'da yapılan araştırmalara biraz zaman tanıyın. Özenle yapılan araştırmalar ve incelemelerin sonuçlarını beklemek daha doğru olur. Ortaya çıkacak rapor, demokratik organlar tarafından zaten tartışılacaktır. O zaman bizler de bu kazanın neden ve nasıl olduğu, kaza sonrasında nelerin iyi nelerin kötü yapıldığı konusunda daha iyi bilgilere sahip oluruz şeklinde konuştu.“Hollanda'dan Türkiye'ye nasıl bir mesaj göndermek istersiniz? Sorusu üzerine de Weterings, “Bu kaza Türkiye içinde büyük bir felakettir. Türkiye, bu kazada vatandaşını kaybetmiştir, profesyonel olan elemanlarını kaybetmiştir, çok iyi bir uçağını kayıp etmiştir. Çok az sayıda kişinin hayatını yitirmesi konusunda pilotlar da elinden geleni yapmıştır. Ölü sayısının artmaması için de bizler üzerimize düşen görevleri yerine getirdik diye düşünüyoruz. Bu olayın olmasında sizler nasıl üzüldüyseniz, bizler de en az sizin kadar üzüldük" dedi.Weterings, “Felaket organizasyonu olarak şu anda başladığımız noktaya geri dönmüş bulunuyoruz. Yani kriz masası olarak ilk yardım operasyonumuzu tamamladık. Bundan sonra ilk yardım sonrasında yapılması gerekenleri yapacağız" dedi.Weterings, enkazın ne zaman kaldırılacağı yolundaki bir soruya da, “Bu konuda şu an kesin bir şey söylemem doğru olmaz. Bu konuda bu hafta içerinde bir karar alacağız. Alacağımız bu kararda enkazın ne zaman kaldırılacağı açıklanacak. Ama şu anda bu belli değil" şeklinde yanıt verdi.Kazanın nedeni konusunda da bir açıklama yapmaktan kaçınan Weterings, “Bu konuda benim bir açıklama yapmam doğru olmaz. Çünkü kaza nedeni konusundaki araştırmaları Hollanda Güvenlik Konseyi ile Savcılık yürütüyor. Bunlar iki farklı organ. Kaza nedeni ile ilgili araştırmayı Hollanda'da belediye başkanı yapmıyor. Hollanda'da bu araştırmayı az önce de söylediğim gibi Hollanda Güvenlik Konseyi ile Savcılık yürütüyor. Bana verilen bilgiye göre araştırmanın ilk raporu Hollanda Güvenlik Konseyi tarafından yarın açıklanacak" dedi.Kazaya, THY uçağının inişinden kısa bir süre önce Polderbaan pistine iniş yapan bir uçağın neden olduğu türbülansın etkili olduğu yolundaki iddiaların hatırlatılması üzerine de Weterings, “Hollanda basınında da kaza nedeni konusunda birçok şey yazılıp çiziliyor. Ama bunların hepsi spekülasyon ve varsayımdan başka bir şey değildir. Bu konuda ben uzman olmadığım için herhangi bir açıklama yapmam doğru olmaz. Bu konuda uzman olanların yaptıkları inceleme ve araştırmaların sonucunu beklemek daha doğru olur. Bu açıklamayı da Hollanda Güvenlik Konseyi yapacaktır" şeklinde konuştu.Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, THY'nin Hollanda'da kaza yapan uçağıyla ilgili "Başlangıçta 'motorlar durdu' falan dendi. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Başka şeyler de söylendi. Bu aşamada söylenecek her şey spekülasyondur. Onun için sonucu beklemek en doğrusudur" dedi.Eskişehir'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yıldırım, programın sonunda bir gazetecinin THY'nin geçen çarşamba günü inişe geçtiği sırada Hollanda'da kaza yapan uçakla ilgili başlatılan çalışmalardan bir sonucun çıkıp çıkmadığı konusundaki sorusunu yanıtladı.Yıldırım, kaza kırım heyetinin, çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, kazanın Amsterdam'da meydana gelmesi nedeniyle yetkili idarenin Hollanda Sivil Havacılığı olduğunu bildirdi."Ancak, biz pilot ve diğer kaza kırım uzmanlarını kazadan hemen sonra gönderdik" diyen Yıldırım, "Çalışmaları büyük ölçüde yaptılar. Yarın düzenlenecek basın toplantısında ilk bulguları açıklayacaklar. Şu anda çok şey söyleniyor. Başlangıçta 'motorlar durdu' falan dendi. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Başka şeyler de söylendi. Bu aşamada söylenecek her şey spekülasyondur. Onun için sonucu beklemek en doğrusudur. Türk sivil havacılığı çok gelişti. Son 5 yıldaki gelişme dünyayı şaşırtan bir gelişmedir. Dünyada havacılık daralırken Türkiye'de büyüdü ve Avrupa payı yüzde 60'ın üzerine çıktı. Ama bu kazada gördük ki, kazayı bir tarafa bırakıp pazardan pay yapmak, parsa toplamak isteyenlere de gün doğdu. Maalesef diyorum. Bizim bazı basın yayın organlarımız da bu konuda onların ekmeğine yağ sürdü. Bu da ayrıca not etmek istediğim bir husus" dedi.Yıldırım, kaza raporunun tamamen ortaya çıkmasının çok daha uzun zaman alacağına işaret ederek, "Çünkü kaza hangi nedenle olursa olsun, o kazayı destekleyen veya o kazadan alınacak dersleri, bundan sonraki yapılacak iyileştirmeleri içeren kapsamlı bir çalışma, belki bir yıl daha sürebilir" dedi.