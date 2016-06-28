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Dünya

Düşen Mısır uçağının karakutusu onarıldı

Düşen uçakta 66 kişi hayatını kaybetmişti

28 Haziran 2016 22:31

Akdeniz'de geçen ay düşen Mısır Havayolları'na ait yolcu uçağının karakutusunun Fransa'da başarılı bir şekilde onarıldığı açıklandı.

Mısırlı yetkililer kokpitteki ses kayıtlarını içeren karakutunun incelenmesine birkaç saat içinde başlanacağını belirtti.

İncelemeler sonunda uçağın düşüş nedeninin ortaya çıkması bekleniyor.

Karakutunun Fransa'da kazayı araştıran komitenin laboratuvarında onarıldığı belirtildi.

Uçağın karakutuları Mısır'ın 290 km açığında, yaklaşık 3 bin metre derinlikte bulunmuştu.

19 Mayıs'ta Akdeniz'e düşen Airbus A320 tipi uçakta bulunan 56 yolcu, 7 mürettebat ve 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

MS804 sefer sayılı uçak Paris'ten Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmek üzere havalanmış, Mısır hava sahasına girdikten kısa bir süre sonra radardan kaybolmuştu.

Uzmanlar uçağın bir saldırı sonucu düşmüş olması ihtimalini düşük buluyor.

Radar verileri uçağın düşmeden önce sağa ve sola keskin manevralar yaptığı ve hızlı şekilde irtifa kaybettiğini gösteriyordu.

Uçaktan alınan sinyaller kaybolmadan dakikalar önce tuvaletteki yangın dedektörlerinin ve elektrik sisteminin devre dışı kaldığını gösteren veriler olduğu da iddia edilmişti.

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