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Dünya

Düşen Mısır uçağındaki cesetler bulundu

19 Mayıs günü düşen uçakta bulunan 66 kişi hayatını kaybetmişti

04 Temmuz 2016 22:37

Paris – Kahire seferini yaparken Akdeniz’e düşen EgyptAir yolcularının cesetlerinin uçağın enkazından çıkarıldığı bildirildi.

19 Mayıs günü düşen uçakta bulunan 66 kişi hayatını kaybetmişti.

Mısır'da olayı soruşturan kaza kırım komisyonu, araştırma gemisi John Lethbridge’in kaza mahallinden topladığı insan vücudu parçalarını İskenderiye’ye götürmekte olduğunu açıkladı.

Ceset parçaları üzerinde daha detaylı bir inceleme yapıldıktan sonra geminin olay yerine dönüp araştırmalarına devam edeceği bildirildi.

Geminin uçaktan çıkardığı ceset parçaları, Mısırlı ve Fransız adli tıp ekipleri ile savcılar tarafından incelendikten sonra DNA analizi için Kahire'ye gönderilecek.

Soruşturma komisyonu cumartesi günü uçağın kara kutularında bulunan hafıza kartlarının sağlam ve incelenebilir durumda olduğunu duyurdu.

Uçağın kara kutusu ayrıca uçuş sırasında tuvaletten duman çıktığını teyit ediyor.

Kara kutudaki elektronik mesajlar uçak kaybolmadan dakikalar önce duman detektörlerinin alarm verdiği gösteriyor.

Ses kayıtları ve uçağın veri kaydedicileri Akdeniz’de 3000 metre derinde bulundu.

İkinci kara kutu ise Paris’te onarılıyor.

Kazanın nedeni konusunda hiçbir olasılık dışlanmış değil, ancak Reuters’a göre uzmanlar kaza konusunda teknik bir arıza olasılığını daha güçlü görüyor.

Kaza hakkında bilinenler

EgyptAir'e ait yolcu uçağı 19 Mayıs Perşembe günü Akdeniz’in üzerinde seyir halindeyken yolcu ve mürettebatı dahil 66 kişiyle birlikte kayboldu.

İskenderiye’nin 290 km açığında uçak enkazının bazı parçaları su yüzüne çıktı.

Denizin 3,000 metre derinliğinde uçağın parçaları bulundu.

Uçaktan gelen sinyaller tuvaletin içinden duman geldiğini gösteriyor.

Uçağın 90 derece açıda sola keskin bir dönüş yaptıktan sonra sağa doğru bir daire çizerken radardan çıktığı anlaşılıyor.

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