T24 LogoT24 Logo
Dünya

DÜŞEN KARGO UÇAĞINDA 6 FİLİPİNLİ, 1 HİNTLİ VE 1 KENYALI ÖLDÜ POLİ ÇARHİ (A.A)

13 Ekim 2010 17:08

-DÜŞEN KARGO UÇAĞINDA 6 FİLİPİNLİ, 1 HİNTLİ VE 1 KENYALI ÖLDÜ POLİ ÇARHİ (A.A) - 13.10.2010 - Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarında, dağlık alanda düşen kargo uçağındaki ölen 8 kişinin uyrukları açıklandı. Afganistan ordusundan yapılan açıklamada, ölen 8 kişiden 6'sının Filipinli, birinin Hintli, birinin de Kenyalı olduğu belirtildi.  Uçağı işletmesini yapan Amerikan şirketi Ulusal Hava Kargosu'ndan yapılan açıklamada ise, Kabil'in doğusuna 20-30 kilometre uzaklıkta bir dağa çarparak düşen uçağın, ABD'nin Bagram hava üssünden Kabil'e gitmekte olduğu kaydedildi. Yakın bir üsten gönderilen çok sayıda Afgan askerinin kaza bölgesinde araştırma yaptığı ifade edildi. Kurtarma görevlilerinin, ceset torbalarını ordu ambulanslarına ulaştırmak için uzun bir mesafeyi yürümek zorunda kaldıkları belirtiliyor.  Afganistan'da yaklaşık 1 aydır görev yapan ve NATO birliklerine malzeme götüren uçağın, düşmeden önce alev almış olabileceği kaydediliyor. Kazanın sebebi hala araştırılıyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24