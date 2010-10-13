-DÜŞEN KARGO UÇAĞINDA 6 FİLİPİNLİ, 1 HİNTLİ VE 1 KENYALI ÖLDÜ POLİ ÇARHİ (A.A) - 13.10.2010 - Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarında, dağlık alanda düşen kargo uçağındaki ölen 8 kişinin uyrukları açıklandı. Afganistan ordusundan yapılan açıklamada, ölen 8 kişiden 6'sının Filipinli, birinin Hintli, birinin de Kenyalı olduğu belirtildi. Uçağı işletmesini yapan Amerikan şirketi Ulusal Hava Kargosu'ndan yapılan açıklamada ise, Kabil'in doğusuna 20-30 kilometre uzaklıkta bir dağa çarparak düşen uçağın, ABD'nin Bagram hava üssünden Kabil'e gitmekte olduğu kaydedildi. Yakın bir üsten gönderilen çok sayıda Afgan askerinin kaza bölgesinde araştırma yaptığı ifade edildi. Kurtarma görevlilerinin, ceset torbalarını ordu ambulanslarına ulaştırmak için uzun bir mesafeyi yürümek zorunda kaldıkları belirtiliyor. Afganistan'da yaklaşık 1 aydır görev yapan ve NATO birliklerine malzeme götüren uçağın, düşmeden önce alev almış olabileceği kaydediliyor. Kazanın sebebi hala araştırılıyor.