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Düşen jette 11 kişi hayatını kaybetmişti; İran Havacılık Kurumu: Ana belleğe ulaşamadık

Başaran Holding'e ait jetin düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetmişti

16 Mart 2018 11:59

İran Havacılık Kurumu, Başaran Holding'e ait jetin Dubai'den İstanbul'a dönerken İran hava sahasında düşmesine ilişkin olarak uçuş teknik verilerini içeren ana belleğe ulaşılmadığını açıkladı.

İran Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Pazar günü içindeki 11 kişiyle İran'ın Çarmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen özel Türk jetinin düşüş nedenini araştırmak amacıyla kurumda bir toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye'den temsilcilerin de hazır bulunduğu toplantıda, kazanın nedenini incelemek için eldeki bilgiler ve atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Kurumun resmi internet sitesinden aktarılan bilgiye göre, kokpit konuşmalarının olduğu ses kayıtlarına ulaşırken, uçuş teknik verilerini içeren diğer kara kutudaki ana bellek bilgilerine aldığı darbe sonucu şu ana kadar ulaşılmadığı belirtildi.

Açıklamada, uçağın Kanada yapımı olduğundan bu ülkeden yetkililerin de kazanın nedenin araştırılması sürecinde bulunacağı belirtildi.

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