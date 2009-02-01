Düşen helikopter 19 saat sonra bulundu

Helikopter enkazına ulaşıldı

Pilotların cesetleri bulundu

Maalesef pilotları kaybettik’



‘Cenazeler Ankara’ya gönderildi'



Düşüş nedeni araştırılıyor

Son sözleri ‘hava çok kötü’ oldu

Sağlık Bakanlığı’nın Polonya’dan kiraladığı FC-135 tipi ambulans helikopter İstanbul’dan Ankara’ya gitmek üzere dün havalanmıştı. Türk pilot Süleyman Kıyak ile yardımcı pilot Endrew Inojewodzki yönetimindeki helikopterle saat 16.11’de deniz seviyesinden 8 bin 200 fit yükseklikteyken telsiz ve radar irtibatı kesilmişti. Helikopterden son sinyal Mudurnu ve Kıbrıscık ilçeleri üzerinde alınmıştı.Bolu'da kaybolan helikopterin enkazı Kıbrıscık ilçesi yakınında tespit edildi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Eskişehir'den havalanan askeri uçak ve helikopterlerle sürdürülen arama çalışmaları sonucunda, saat 11.30 sıralarında, kaybolan helikopterin enkazı Kıbrıscık ilçesine 10 kilometre uzaklıkta Köroğlu tepesi bölgesinde tespit edildi. Kurtarma ekipleri, daha sonra enkaza ulaştı.Kıbrıscık ilçesi yakınlarında enkazına ulaşılan helikopterin kaptan pilotu Andrzej Wojewodzki ile gözetmen emekli kara Pilot Albay Süleyman Kıyak'ın da gözetmen kaza yerinde öldüğü saptandı. İki pilotun cenazesi Kıbrıscık ilçesine götürülecek.Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Anadolu Hisarı'ndaki Kıyı Emniyeti Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Denizcilik sektörünün sorunları" konulu toplantının ardından basın mensuplarına dün Bolu'da bağlantı kesilen helikoptere ilişkin açıklamada bulundu.Yıldırım, helikopterin kaybolmasının ardından havadan ve karadan arama çalışmalarının devam ettiğini, karanlığın çökmesinin ardından havadan arama çalışmalarına ara verildiğini, ancak karadan arama çalışmalarının sabaha kadar devam ettiğini anlattı.Yıldırım, "Şimdi aldığım bilgilere göre helikopterin enkazına ulaşıldı. Maalesef pilotları kaybettik. Helikopterin, Mudurnu ile Kıbrıscık arasındaki Köroğlu Tepesi ile Sarıobabaşı Köyü arasındaki alana düştüğünü belirledik" diye konuştu.Bolu Vali Yardımcısı İsmail Atasoy, , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kıbrıscık ilçesi yakınlarında enkazına ulaşılan helikopterin kaptan pilotu Andrzej Wojewodzki ile emekli pilot albay Süleyman Kıyak'ın kaza yerinde öldüğünün belirlendiğini kaydetti.Helikopterin enkazını ilk olarak Eskişehir'den gelen askeri helikopterlerin tespit ettiğini ifade eden Atasoy, "Enkazın bulunduğu noktaya güçlükle ulaşan arama kurtarma ekipleri, enkazdan çıkardıkları 2 cesedi bölgeye ulaşan askeri helikopterdeki görevlilere teslim etti. Helikopter ise cesetleri bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı" diye konuştu.Atasoy, ambulansla ilçedeki hastaneye getirilen cenazelerin, burada yapılan ilk tespitlerin ardından Sağlık Bakanlığına ait helikopterle Ankara'ya gönderildiğini kaydetti.Arama kurtarma çalışmasına 100'den fazla personel katıldığını belirten Atasoy, “Çalışmalara katılan ekipler, geldikleri illere dönmeye başladı. Helikopterin enkazındaki çalışmalar sürüyor. Enkazda, uzman bir ekip tarafından inceleme yapılacak. Helikopterin düşüş nedeni, bu inceleme sonrasında ortaya çıkacak."Helikopterin pilotları Bolu semalarına ulaştıklarını kuleye bildirdi. Pilot Süleyman Kıyak, “Hava çok kötü” dedikten sonra helikopterle bir daha irtibat kurulamadı. Pilotlarının cep telefonlarını arayan ekipler, çalan telefona yanıt alamadı. Ancak telefonun sinyalinden helikopterin Bolu'nun Kıbrısçık ve Mudurnu ilçeleri arasındaki bölgede olduğu anlaşıldı.