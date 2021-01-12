Düşen Endonezya uçağının karakutularından biri bulundu

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Endonezyalı bir arama kurtarma ekibi, geçen cumartesi günü Cakarta'dan havalandıktan kısa süre sonra denize düşen Sriwijaya Air yolcu uçağına ait iki karakutudan birini buldu.

CNN Endonezya'nın aktardığına göre bulunan karakutunun kokpit konuşmalarını mı yoksa uçuş verilerini mi kaydettiği bilinmiyor. Karakutu, salı akşamüstü Endonezya donanması mensupları tarafından bulundu.

Aramalar sırasında bazı yolcuların cesetlerine ulaşılmıştı.