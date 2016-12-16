Düşen EgyptAir uçağının yolcularında patlayıcı izi bulundu

Mayıs ayında Paris'ten Kahire'ye giderken düşen ve 66 kişinin hayatını kaybettiği kazayı araştıran heyet, bazı yolcuların üzerinde patlayıcı izine rastladı.

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı, ortaya çıkan yeni deliller ışığında bir adlı soruşturmanın başlatılacağını açıkladı.

Mısırlı ve Fransız yetkililer uçağın düşüşüyle ilgili çelişkili açıklamalar yapmıştı.

Uçak düşerken pilotların imdat çağrısında bulunmaması dikkat çekmişti.

Kokpitte bulunan ses kayıtlarına göre uçak, radardan kaybolmadan dakikalar önce tuvaletten çıkan dumanlar yangın alarmlarını çalıştırmıştı.

Olayın "terör saldırısı" olduğu konuşulsa da, hiçbir örgütten bu yönde bir açıklama yapılmadı.

Mısır Sivil Havacılık Bakanı, anayasa ışığında savcılarının olayı "suç şüphesiyle" inceleyeceklerini belirtti.

Haziran ayında Paris'ten bir savcı kazayla ilgili olarak "ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturması başlatmıştı.

Fransa Hava Güvenlik Kurumu BEA ve uçağın üreticisi Airbus ise bakanın açıklamasıyla ilgili yorum yapmayacaklarını söyledi.

EgyptAir uçağının düşüşünden yedi ay sonra da bomba konulan bir Rus yolcu uçağı Sina Körfezi üzerinde düşmüştü.

224 kişinin öldüğü bu saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Uzmanlar, EgyptAir uçağı iki gün önce Mısır, Tunus ve Eritre'den geçtiği için bombanın uçak Paris'e varmadan önce yerleştirilmiş olabileceğini söylüyor.