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Duşakabinde ölü bulunan küçük Muhammed'in görüntüleri ortaya çıktı

Ali Rıza EREN/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)-  MERSİN'in Erdemli İlçesi'ne bağlı Kızkalesir'nde 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen Suriyeli 5 yaşındaki Muhammed Hacderviş'in görüntüleri ortaya çıktı

23 Eylül 2017 15:12

Ali Rıza EREN/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)-  MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'ne bağlı Kızkalesir\'nde 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen Suriyeli 5 yaşındaki Muhammed Hacderviş\'in görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameraları ile kaydedilen görüntülerde küçük Muhammed\'in elindeki su şişeleri ile çevresine gülücükler dağıtarak dolaştığı görülüyor,
Suriye\'deki iç savaştan kaçarak 3 yıl önce Kızkalesi\'ne geldiği belirlenen ailenin en küçük çocuğu olan Muhammed Hacderviş, 18 Eylül pazartesi akşamıevine dönmedi. Bunun üzerine annesi Ranya Hacderviş ve diğer yakınları çocuğun bulunması için çevrede aramaya çıktı. Ancak, Suriyeli ailenin gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürdüğü arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Sabah Kızkalesi sahil kesimindeki duşakabinde küçük çocuğun cesedi bulundu. Yapılan otopside 25 yerinden bıçaklandığı belirlenen küçük çocuğun cenazesi Mersin\'de toprağa verildi.
200 KAMERA KAYDI İNCELENDİ
Katil ve katillerin bulunması için harekete geçen Emniyet Müdürlüğü\'nün oluşturduğu ekip Kızkalesi\'nde geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekip, çok sayıda kişinin ifadesine başvururken, yaklaşık 200 işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına el konuldu, Mobese kayıtları ile incelemeye alındı. 18 Eylül\'de saat 20.59\'da küçük Muhammed\'in elindeki su şişeleri ile çevresine gülücükler dağıtarak dolaştığı görüntülerinin bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildiği ortaya çıktı. Başka bir işyerinin güvenlik kamerasında koştuğu görülen küçük Muhammed\'in katil ya da katillerinin bulunması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

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