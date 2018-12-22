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Duş almak için girdiği banyoda ölü bulundu

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Milazim Avşar (47), duş almak için girdiği banyoya ölü bulundu

22 Aralık 2018 17:03

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde Milazim Avşar (47), duş almak için girdiği banyoya ölü bulundu.
Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi\'nde hasta olan annesi ile birlikte yaşayan, aşırı kilo ve sağlık sorunları olan Milazim Avşar, dün akşam duş almak için banyoya girdi. Bu sırada komşuları, yaşlı kadın ve oğlu için yemek getirdi. Milazim Avşar\'ın uzun süre banyodan çıkmamasından şüphelenen komşuları içeri girdi. Milazim Avşar\'ı yerde hareketsiz gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Milazim Avşar\'ın öldüğü belirlendi. Bekar olan Milazim Avşar\'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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