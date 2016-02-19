Almanya Köln'deki yılbaşı kutlamaları sırasındaki toplu taciz iddialarıyla sarsılan Almanya’da bu kez sığınmacılar taciz edildikleri gerekçesiyle şikâyette bulundu. Sığınmacılar, güvenlik elemanlarının kendilerini duş alırken ya da bebeklerini emzirirken cep telefonuyla filme aldıklarını ve fotoğraf çektiklerini iddia etti

DHA'nın haberine göre, Almanya'nın Köln kentindeki bir sığınmacı yurdunda kalan kadınlar, yurdun güvenlik görevlilerinin kendilerine tacizde bulunduklarını öne sürerek polise başvurdu.

"Duş alırken ve emzirirken gözetleniyoruz"

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin haberine göre, kaldıkları yurttaki şartları protesto eden onlarca kadın sığınmacı, güvenlik elemanlarının kendilerini duş alırken ya da bebeklerini emzirirken cep telefonuyla filme aldıklarını ve fotoğraf çektiklerini iddia etti.

Kimi görevlilerin ise kadınları taciz ederek birlikte olma teklifinde bulunduğu, reddedilince de kadınları yurttan kovmakla tehdit ettikleri ileri sürüldü.

İddialar üzerine yurtta kalan sığınmacı kadınların ifadesine başvuran Köln polisi, olayı araştırıyor. Soruşturma kapsamında güvenlikten sorumlu firmanın da iddialara ilişkin savunmasının alınacağı öğrenildi.