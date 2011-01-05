-DÜRÜSTLÜK TİMSALİ İŞÇİ RİZE (A.A) - 05.01.2011 - Rize'nin Gündoğdu beldesindeki sel ve heyelanlarda arazisi zarar gören İsmail Kopuz'un hesabına yardım amacıyla 6 bin yerine 32 bin lira yatırıldı. Banka hesabını görünce hata yapıldığını anlayan Kopuz, 26 bin lirayı iade etti. Gündoğdu beldesinde 26 Ağustos 2010'da yaşanan heyelanlardan, Boğazköy köyünde yaşayan, ÇAYKUR'a ait bir fabrikada işçi olarak çalışan, 3 çocuk babası 39 yaşındaki İskender Kopuz da zarar gördü. Heyelandan etkilenenlere yapılan yardımlar kapsamında Kopuz'un banka hesabına 32 bin lira yatırıldı. Hesabındaki parayı gören Kopuz, yardımın fazla olduğunu, daha az para alması gerektiğini düşünerek Rize Afet ve Acil İşler Durum Müdürlüğüne başvurdu. Konuyla ilgili İl Tarım Müdürlüğüne dilekçe vermesi gerektiği ifade edilen Kopuz, Rize İl Tarım Müdürlüğüne yazdığı dilekçede, kendisine fazla yardım yapılmış olabileceğini, konunun incelenmesini istedi. İncelemede İskender Kopuz'un hesabına 6 bin lira yerine 32 bin lira yatırıldığı anlaşılınca Kopuz, paranın 26 bin lirasını iade etti. -BORCU OLMASINA RAĞMEN HAKKI OLMAYAN PARAYI ALMADI- İskender Kopuz, sel ve heyelanların ardından zarar tespiti yapan ekiplerin, arazisini yanlışlıkla birden fazla yazdığını belirterek, ''Hesaplamaya göre benim 7 dönüm civarında arazimin zarar gördüğü, bu nedenle de 32 bin lira yardım yapılması gerektiği belirlenmiş. Ama babamdan kalan tüm arazim bile o kadar değildi'' dedi. Müracaatı üzerine yeniden inceleme yapıldığını, zarar gören arazinin bin 300 metrekare olduğunun anlaşıldığını ifade eden Kopuz, ''Buna göre bana 6 bin lira yardım yapılması gerektiği belirlendi. Ben de hesabımdaki 32 bin liranın 26 bin lirasını iade ettim'' diye konuştu. Kendisinde safra kesesi, eşinin ise göğüs kanseri olduğunu belirten Kopuz, şunları söyledi: ''Aslında paraya çok ihtiyacımız var. Çünkü eşim de ben de kanser tedavisi görüyoruz. Sürekli Trabzon'a gidip geliyoruz. Çevremizdeki insanların yardımlarıyla bugüne geldik. Ama paraya ihtiyacım olsa bile haram parayı almak istemedim. Vicdanen rahatsız oldum. 2-3 gece uyku uyuyamadım. Fazla parayı iade etmek isteyince bunu duyan çevremdeki bazı kişiler, yetkililere icra takibinde olduğumu, parayı kaçırmak amacıyla böyle davrandığımı söylemiş. Bu nedenle de İl Tarım Müdürlüğündeki yetkililer, önce parayı başka bir hesaba nakletmek istediğimi sandılar. Ancak daha sonra doğrusu anlaşılınca davranışımdan dolayı beni tebrik ettiler. Benim borcum 12 bin lira civarındaydı. Eğer böyle bir niyetim olsaydı borcumu ödedikten sonra bile fazlasıyla para kalırdı. Ancak bu parada herkesin hakkı var. Ben başkasının hakkını yiyemem.'' İskender Kopuz, 26 bin lirayı iade ettiğini öğrenen bazı komşularının kendisini tebrik ettiğini, bazılarının da ''niye almadın, devlet verdi ise hakkındır'' şeklinde tepki gösterdiklerini anlattı.