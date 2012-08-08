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Sağlık

Yalan söylemek vücut sağlığına zarar veriyor!

Yapılan bir araştırmayla yalan söylemeyerek baş ağrısı gibi şikayetleri bulunan kişilerin rahatsızlığın hafiflediği tespit edildi

08 Ağustos 2012 14:08

Amerikalı bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, yalan söylemek sadece manevi anlamda değil, fiziksel anlamda da insana zarar veriyor.

Alman Bild der Wissenschaft dergisinin haberine göre, Notre Dame Üniversitesi bilim adamları, gönüllü deneklerle yaptıkları araştırmada, iki grup oluşturdu.

Ortalama yaşın 31 olduğu gruplardan birinden, 10 hafta boyunca küçük ya da büyük, yalan söylememeleri, gerekirse cevap vermemeleri, her şekilde yalan ifade kullanmaktan kaçınmaları istendi. Diğer grup ise kontrol amaçlı kullanıldı.

Sonuçların Amerikan Psikoloji Derneği'nin Orlando'daki yıllık toplantısında açıklan araştırmada, deneklerin yalan söyleyip söylemedikleri konusunda dürüst olup olmadıkları ise yalan makinesi yardımıyla tespit edildi.
 
Değerlendirme sonucunda, yalandan kaçınanların vücut sağlığında iyileşme olduğu görüldü. Özellikle baş ağrısı gibi şikayetleri bulunan denekler, bu rahatsızlığın hafiflediğini ifade etti.

Bilim adamları, yalan söylemenin strese neden olduğunu, bunun da sadece insan psikolojisine değil, vücuduna da zarar verdiğini belirtti.

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dürüstlükAmerikalı bilim insanlarıAlman Bild der Wissenschaft dergisi

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