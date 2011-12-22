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Spor

Dürüst: ''İlk hedefimize ulaştık'' İSTANBUL (A.A)

22 Aralık 2011 01:31

-Dürüst: ''İlk hedefimize ulaştık'' İSTANBUL (A.A) - 21.12.2011 - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, ligin ilk yarısını lider bitirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Dürüst, Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor'u 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başta teknik direktörleri Fatih Terim olmak üzere bütün oyuncularıyla gurur duyduklarını ifade etti. Ligin ilk yarısındaki hedeflerine ulaştıklarını dile getiren Dürüst, ''İlk yarıyı galip bitirdik. Başta Fatih Terim olmak üzere, bütün oyuncularımızla gurur duyduk. Taraftarlarımızla gurur duyduk. Bunu özlemiştik. Süresi az olsa da devre arasına mutlu girdik. Önemli olan sezon sonundaki puan farkı ve play-off'taki başarıdır, ancak ilk hedefimize ulaştık. Sonuçlardan ziyade, ümit ve heyecan veren bir takım yaratıldı. Bununla hepimiz gurur duyuyoruz'' diye konuştu. Ali Dürüst, iyi bir takıma sahip olduklarını dile getirerek, ''İlk yarıyı lider bitirmek mutluluk verici. İyi bir takımız, daha da iyi olacağız. Ama biten bir şey yok, daha yeni başladı her şey'' dedi. Dürüst, transfer çalışmalarıyla ilgili bir soruya, ''Ne gerekiyorsa, gerekeni yapacağız'' karşılığını verdi.

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