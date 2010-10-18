'Dürüst değil, eş, dost kayırmacılığı yapıyor'

T24



Yargılama engellendi



Başbakanlık Etik Kurulu, hakkında sekreteryasında çalışan bekar F.K. ile arasında “yasak aşktan gayrimeşru çocuk sahibi olduğu” ve “evrakta sahtecilik” iddiaları bulunan Eski TBMM Genel Sekreteri ve halen Başbakanlık Başmüşavirliği görevini yürüten Ali Osman Koca için “dürüst değil, akraba, eş, dost kayırmacılığı yaptı” kararını verdi. Etik Kurul, bu kararını TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ve Başbakan Erdoğan’a tebliğ ederek gereğini yapmalarını istedi.Etik Kurul kararında bugüne kadar kamuoyuna yansımayan, “Koca’nın, yasak ilişki yaşadığı F.K.’nın ağabeyi A.Y.K.’yı, bir gün sonra ağabeyinin eşi N.K.’yı işe başlattığı” bilgisi de yer aldı.F.K. bu usulsüzlük için “Koca’dan talep ettim, o da sağ olsun beni kırmadı” derken, Koca “işe alma sosyal proje” yorumu yaptı.“TBMM’de yasak aşk ve evrakta sahtecilik” skandalını ilk kez Milliyet duyurmuştu. TBMM Başkanlık Divanı’na gönderilen iki ihbar mektubunda, Koca’nın evrakta sahtecilik yaparak F.K.’ya 93 gün yasadışı izin belgesi düzenlediği de iddia edilmişti. Koca iddiaları reddederken, TBMM Başkanlığı soruşturma başlatmış, F.K.’yı doğum sonrasında Koca’nın sekreteryasından alarak basın ve küpür işlemlerinin yapıldığı birimde görevlendirmişti. TBMM Başkanlığı daha sonra TBMM Genel Sekreterliği görevinden almıştı. Koca daha sonra Başbakan Erdoğan’ın imzasıyla Başbakanlık Baş Müşavirliği’ne atanmıştı. Koca, F.K.’nın ağabeyi A.Y.K’yı sabıka belgesi istemeksizin TBMM’de garson olarak işe başlattı. Ancak daha sonra güvenlik soruşturmasından geçirilen A.Y.K’nın geçmişte hüküm giydiği ortaya çıkınca Koca bu kez, bir gün sonra A.Y.K’nın eşi N.K.’yı TBMM Baştabipliği’nde hizmetli pazisyonunda işe aldı.Etik Kurulu’nun kararı, kamuoyuna yansımayan bir başka bilgiyi de ortaya çıkardı. Kararda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Koca hakkında “görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik suçlarından” TBMM’den soruşturma izni istediği, ancak bu iznin verilmediği anlatıldı. Kararın sonuç bölümünde, “Koca’nın savunmasına itibar edilmemiştir” ifadesine yer verildi.