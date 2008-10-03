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Duruşmaya katılacağım

Sibel Can, eski kayınpederi Selçuk Ural'a dava açtığını ve ilk duruşmaya mutlaka katılacağını söyledi.

03 Ekim 2008 03:00

Sibel Can, "Oğlum bu evlilikte, ihaneti de, sevilmemeyi de, kullanıldığını da gördü" dediği için eski kayınpederi Selçuk Ural'a dava açtığını ve ilk duruşmaya mutlaka katılacağını söyledi.

Nevşehir’in Kozaklı İlçesi'nde bayram konserine çıkan Sibel Can, yitirdiklerinin hatırlatması açısından bayramların kendisini çok hüzünlendirdiğini söyledi. Can, "Hani bir şarkı var 'Bayram gelmiş neyime' diye. Bayramlarda çok hüzünleniyorum. Ama hayat devam ediyor. Çok şükür çocuklarım var, mutlu bir yuvam var" dedi.

Siyah işlemeli taşlardan yapılmış kıyafeti ve siyah büyük küpeleriyle dikkat çeken Can, eski kayınpederi Selçuk Ural hakkında "Oğlum ihaneti de gördü, sevilmemeyi de" dediği için dava açtığını, avukatı ile birlikte ilk duruşmaya bizzat kendisinin de gideceğini söyledi.

Can, "Hukuk, Selçuk Ural hakkında gerekeni yapacaktır. Meliscan ve Ogulcan'ın dedesidir. Hakkında fazlaca konuşmak istemiyorum. Kendisi aleyhine açtığım davanın ilk duruşmasına bizzat katılacağım" dedi. Sibel Can, eski eşi Hakan Ural'la ilgili olarak yöneltilen bir başka soruya ise, "İki çocuğumun babası olarak düzgün bir duruş ve tavır sergiledi. Kendisine teşekkür ederim. Olması gerekeni yaptı" diye konuştu.

Günboyu kendisine ait şarkıların çalındığı Asos Otel'deki programı öncesi basın toplantısı düzenleyen Sibel Can, eşinin mali durumunun bozuk olduğu ve ekonomik sıkıntı içinde oldukları yolundaki söylentileri yalanladı.



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