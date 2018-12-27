Duruşmada sanığa saldırıp, polislere direnen 6 kişi serbest kaldı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Gemlik ilçesinde, 3 çocuk annesi eşi Çiğdem Alpaslan\'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mehmet Hanifi Alpaslan\'a (34), dünkü duruşmada yumruk atan, kendilerine müdahale eden polislere de direnen 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bursa Adliyesi\'nde meydana geldi. Gemlik\'te eşi Çiğdem Alparslan\'ı cezaevinden izinli çıktığı sırada 19 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Hani Alparslan, dün, ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi tarafların kalabalık olduğunu fark eden mahkeme başkanı, görevli polis memurlarından içeriye maktulün yakınlarından 6 kişinin alınmasını istedi. Polisler de gruba, aralarından 6 kişiyi seçmelerini söyledi. Seçilen 6 kişi duruşma salonuna alınırken, mahkeme başkanı bir kişinin daha alınabileceğini söyledi. Polisler bir kişiyi daha içeriye almak isterken, duruşma salonuna girenlerden biri, aniden sanık Mehmet Hanifi Alpaslan’a yumruk attı. Bunun üzerine polis memurları, mahkeme başkanının talimatıyla salondakileri çıkarmaya başladı. Salondan çıkarılanlar, bu kez polis memurlarına yumruklarla saldırdı. Bir polis memuru yüzünden, biri de ellerinden hafif yaralandı. Polisin biber gazı kullandığı arbedede, 1\'i kadın, 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün \'Görevli memurlara mukavemet\' suçundan Bursa Adliyesi’ne sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği\'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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