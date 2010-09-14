-DURUŞMA, SPOR SALONUNDA YAPILDI MUĞLA (A.A) - 14.09.2010 - Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis beldesinde jandarma ekiplerince düzenlenen ''Şafak'' operasyonu kapsamında açılan, 47'si tutuklu 73 sanığın yargılandığı davanın duruşması Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Muğla Jandarma Komutanlığınca, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinatörlüğünde geçen yılın eylül ayından itibaren sürdürülen çalışmalar kapsamında 4 Haziranda Muğla kent merkezi, Bodrum ve Milas ilçeleri ile İzmir'de 51 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında tutuklanan 13'ü kamu görevlisi 47 kişi ile haklarında dava açılan 26 kişinin yargılanmasına başlandı. -DAVANIN İLK DURUŞMASI SPOR SALONUNDA- Davanın açıldığı Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin Adalet Bakanlığına yaptığı başvurunun olumlu karşılanmasının ardından davanın ilk duruşması spor salonunda yapıldı. Duruşmadan bir gün önce spor salonunun mahkeme salonuna uygun hale getirildiği öğrenildi. Spor salonunun çevresinde güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri, zanlıların yakınlarının duruşmanın yapıldığı spor salonuna fotoğraf makinesi ve cep telefonu ile girişlerine izin vermedi. Davada Bodrum'un Turgutreis Beldesi Belediye Başkanı Ali Server Yazgan da tutuklu olarak yargılanıyor. Muğla Valiliği, soruşturma sürecinde, söz konusu suçlara ilişkin Turgutreis Belediye Başkanlığına ait 2000-2009 yıllarını kapsayan birtakım ihale ve imar dosyalarına el konularak bilirkişilerce inceleme yapıldığını, bazı bilgisayarlara el konularak ekspertiz raporları düzenlendiğini açıklamıştı.