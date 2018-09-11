Duruşma sırasında göz kırpan sanık 3 bin 750 TL para cezasına çarptırıldı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ( DHA) BİR davanın duruşması sırasında eski nişanlısının kız kardeşi sunucu Eda Küçük\'e göz kırpan sanık Cengiz S., \"Cinsel taciz\" suçundan 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırıldı. .

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Cengiz S. ile müşteki Eda Küçük ve tarafların avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın avukatı da katılan sıfatı ile duruşmada hazır bulundu. Söz alan sanık Cengiz S., iddiaya konu eylemi yapmadığını, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatine karar verilmesini istedi. Hakim Rasim Uhrağ, karar vereceğini belirterek sanığa son sözlerini sordu. Sanık Cengiz S., \"Takdiri mahkemeye bırakıyorum\" dedi.

3 bin 750 LİRA ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme karar için kısa bir ara verdi. Aranın ardından karını açıklayan mahkeme, \"Cinsel taciz\" suçundan sanığı 150 gün adli para cezası ile cezalandırdı. Bu cezayı 3 bin 750 lira adli para cezasına çeviren mahkeme, hükmün açıklanmasını da 2 yıl süre ile geriye bıraktı.

DURUŞMA SONRASI BASIN AÇIKLAMASI

Eda Küçük ve duruşmaya katılanlar, duruşmanın ardından basın açıklaması yaptı. Adaletin er yada geç tecelli ettiğini belirten Eda Küçük, çıkan karardan memnun olduğunu söyledi. Eda Küçük şunları söyledi:

\"Adalet er ya da geç tecelli ediyor. Davalarınızın peşinde olun. Biz kadınlar çok güçlüyüz. Kocaman bir aileyiz. Çıkan karardan mutluyum. Daha iyisi olabilirdi. Ben buna bile çok mutluyum. Hep beraber mücadele etmeye devam edeceğiz. \"Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi ama hiç önemli değil. Alınan ceza çok kıymetli, ben çok önemsiyorum. Kadınlar için de mücadele etmeye devam edeceğiz.\"

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Cengiz S.\'nin 10 Ekim 2017 tarihinde görülen bir davanın duruşması sırasında izleyiciler arasında bulunan şikayetçi Eda Küçük\'e yönelik öpücük işareti yaptığı ve göz kırptığı belirtiliyordu. İddianamede şüphelinin, \"Cinsel taciz\" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.

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