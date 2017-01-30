Duruşma izlediği sırada gözaltına alınan HDP milletvekili Yıldırım serbest

HDP Grupbaşkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in duruşmasını izlediği sırada gözaltına alınan HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nadir Yıldırım hakkında zorla getirilme kararı bulunuyordu.

HDP sözcüsü Ayhan Bilgen serbest bırakıldı

Yıldırım, Diyarbakır'da HDP'nin tutuklu milletvekili İdris Baluken'in duruşmasını izlerken, hakkında çıkarılan zorla getirilme kararı nedeniyle gözaltına alındı.

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen KCK ana davasında, hakkında zorla getirilme kararı çıkartılan Yıldırım, bugün 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen tutuklu milletvekili Baluken'in duruşmasını diğer milletvekilleri ile izlerken duruşma salonuna gelen polisler tarafından dışarı davet edildi.

Duruşma salonundan çıkan HDP'li Yıldırım'a polisler 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kendisi hakkında verdiği yakalama kararını tebliğ ederek gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Milletvekili Yıldırım, ifade vermesi için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevkedildi.

Bilgen gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı

HDP sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ise dün Ankara Esenboğa Havalimanında gözaltına alındıktan sonra Diyarbakır'a götürülmüştü.

Bilgen, tutuklama istemiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinde "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.

Bilgen'in 6-7 Ekim Kobani protestolarında gerçekleşen olaylardan dolayı açılan dava kapsamında gözaltına alındığı belirtilmişti.

Aynı davadan ötürü gözaltına alınan HDP Diyarbakır milletvekili Altan Tan, Adana Miletvekili Meral Danış Beştaş ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tan: MHP'li seçmeni 'Evet'e razı etmek için gözaltına alınıyoruz

HDP Diyarbakır milletvekili Altan Tan, DHA'ya yaptığı açıklamada gözaltına alınmaları ile ilgili iki strateji gördüğünü savunarak, ilkinin HDP'nin referandum için çalışmasını engellemek olduğunu söyledi.