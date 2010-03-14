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'Durun siz evlenemezsiniz'

Milliyetçi grup Lehava'dan Yahudi militanlar, İsrailli model Bar Refaeli'yi sevgilisi Leonardo DiCaprio ile evlenmemesi konusunda tehdit ediyor.

14 Mart 2010 02:00

T24 - Milliyetçi grup Lehava'dan Yahudi militanlar, İsrailli model Bar Refaeli'yi sevgilisi Leonardo DiCaprio ile evlenmemesi konusunda tehdit ediyor.

Milliyetçi grup Lehava’dan Yahudi militanlar, İsrailli model Bar Refaeli’yi sevgilisi Leonardo DiCaprio ile evlenmemesi konusunda tehdit ediyor. Beş yıldır aktör Leonardo DiCaprio ile birlikte olan model, 14 Şubat’ta sevgilisiyle nişanlanmıştı. Milliyetçi grup Lehava’nın ünlü modele gönderdiği mektupta, “Şans eseri Yahudi olarak doğmadın. Büyükannelerimiz Yahudi soyunu değiştirebileceğini hayal bile edemezlerdi. Mantıklı düşün, sakın DiCaprio’yla evlenme’’ gibi birçok tehdidin yer aldığı öğrenildi. İsrail kamuoyu da, model Refaeli’nin Hıristyan dinine mensup olan sevgilisi DiCaprio ile evlenmesine karşı çıkıyor.
 
Lehava’dan Baruch Marzel’in kaleme aldığı mektupta, “Leonardo DiCaprio’nun yetenekli bir aktör olduğu konusunda şüphemiz yok. Ancak bırak o yetenekli bir aktör olarak kalsın, senin kocan olmasın” dediği açıklanıyor. Refaeli ve DiCaprio’nun konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu.


 

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