Dürümlü katliamı davası başladı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,(DHA) - DİYARBAKIR\'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 köylünün hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK\'lı teröristlere öncülük ettiği iddiasıyla tutuklanıp, hakkında \'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak\', 16 kişiye karşı \'kasten öldürmek\' ve \'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi\' suçlarından 17 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Murhan Taş\'ın yargılamasına başlandı. İfadesinde suçlamaları reddeden sanık Burhan Taş\'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Dürümlü Mezrası\'nda 12 Mayıs 2016 günü patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirilmesi sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığı terör saldırısında teröristlere öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan Burhan Taş\'ın yargılanmasına Diyarbakır 10\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Davanın bugün görülen ilk celsesine tutuklu sanık Burhan Taş ve avukatı katıldı. Duruşmada ifadesi alınan sanık Burhan Taş, Kirpi kod adlı gizli tanığın hakkında verdiği ifadelerin asılsız olduğunu belirterek, \"Ben hiçbir örgüte katılmadım. Ben Lice\'ye en son 2009 yılında inşaat işi için gittim. Lice\'deki örgüt mensuplan ile bir bağım ve irtibatım hiçbir zaman olmadı. Dürümlü köyünde meydana gelen patlama olayının gerçekleştiği araca öncülük yaptığım doğru değildir. Dürümlü Köyü\'nde meydana gelen patlama sırasında ben kıraathanede oturuyordum. Yanımda arkadaşlarım da vardı. Biz otururken sallanma meydana geldi\" dedi.

Daha sonra söz alan savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, Kirpi kod adlı gizli tanığın hazır edilmesine hükmetti. Sanığın kıraathanede birlikte oturduğunu söylediği kişilerin tanık olarak zorla getirilmelerini isteyen mahkeme, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.