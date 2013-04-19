Durukan: BDP, 'İmralı Zabıtları' sonrası yanlış kişiyi işten çıkardı

Çok tartışılan “İmralı Zabıtları” haberini yayımlayan Milliyet Muhabiri Namık Durukan, “BDP haber yayınlandıktan sonra haberle ilgisi olmayan bir basın çalışanını işten çıkardı” dedi. Durukan görüşmeye dair notları “Ne milletvekilinden aldım bunu, ne fotokopiciden ne çaycıdan, böyle bir şey asla yok, ne MİT’ten aldım” dedi.

Milliyet Gazetesi Ankara Muhabiri Durukan, “BDP soruşturma sonucu ilgisi alakası olmayan basın bürosundaki arkadaş ve yine dışarıdan bir gazeteci arkadaş işlerinden oldular. Bunlarla ilgili gerçekten vicdan azabı duyuyorum ben ilgim alakam olmamasına rağmen” dedi.

İMC TV’de yayınlanan Günsonu programında Şafak Timur’un sorularını sorularını yanıtlayan Durukan, “Haberi süreci sabote etmek için yapmadım, halkın bilgi alması gerektiği için yaptım” dedi. Durukan, “Notların sızması söz konusu değil, bu bir gazetecilik başarısıdır” diye konuştu. Durukan notlara sonradan eklemeler yapıldığına dair iddiaları da kesin bir dille reddetti.

Durukan,“Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki notlarda bir kelime bile ekleme yoktur” dedi.

Durukan’a göre “İmralı zabıtları” haberinden sonra yaşananlar sebebiyle, bundan sonra benzer önemde belgelerin hem gazetecilerin eline geçmesi hem de yayınlanması artık daha zor hale geldi. Durukan, haber yayınlandıktan sonra sahada çalışırken zorlanmaya başladığını da ifade etti.

Durukan’ a göre, “İmralı Zabıtları” haberi sayesinde, özellikle Kürtlerin kafaları Kürt sorunundaki sürece dair ve Öcalan’ın pozisyonuna dair netleşti. Durukan “Herkesin kafası netleşti, bizzat Kürtlerin bunu rahatlıkla söyleyebilirim… bölgeye gittiğimde ya da bana oradan gelen telefonlarda insanlar ‘çok iyi oldu bizim kafamız netleşti, en azından Öcalan’ın bu konudaki düşünceleri net olarak ortaya çıktı biz artık sürecin nasıl ne şekilde ilerleyeceğini az çok fark ettik diyorlar, ” diye konuştu.

Durukan sürecin de “İmralı zabıtları” haberindeki gibi ilerlediğini söyleyerek, “bunun açıklanması belki tarafları rahatsız etti, ama halkı tatmin etmiştir diye düşünüyorum,” dedi.