"Duru Olmak" belgeselinin yönetmeni Mu Tunç: Film benden izin alınmadan dijital platforma satıldı

Yönetmen Mu Tunç, Nükhet Duru'nun son albümü "Hikâyesi Var"ın hazırlanma sürecinin aktarıldığı belgeselin yönetmeni, yazarı ve editörlüğünü üstlendiği hâlde yapım şirketinin kendisinden herhangi bir onay almadan ve sözleşme yapmadan belgeseli Netflix'e verdiğini duyurdu.

Hürriyet Kelebek'ten Sinem Vural'a konuşan yönetmen Mu Tunç, festivaller için hazırlanan belgeselin kendisinden izin alınmadan Netflix'e satıldığını şöyle anlattı: "Benden izin almadılar. İzinsiz, eser işletmesi alınmadan ve imzalı muvafakatname veya sözleşme yapılmadan film yayına girmiştir. Eser sahibinin yazılı imzasını taşıyan hakların devri sözleşmesi olmadan bir film yayına girerse bu otomatikman izinsiz olarak adlandırılır. Son dakikaya kadar karşı taraf sözleşmeye imza atmak istemedi. Film hakkındaki basın bülteni ise eser hak sahiplerinin haberi olmadan basına dağıtıldı. Film yayına girer girmez yasal süreci başlattık."

Filmin satışından herhangi bir ücret almadığını söyleyen Tunç "Yaklaşık iki seneyi kapsayan filmin üretiminde ise çok nadir birkaç teknik giderler dışında, ne yönetmen ne yazar olarak, ne de filmin baştan sona yaptığım montajı için bir bedel aldım." dedi.

"Beni ve filmi yapan ekipten kimseyi galaya davet etmediler"

Hürriyet'te yayımlanan söyleşinin ardından Instagram hesabından da açıklama yapan Mu Tunç şu ifadeleri kullandı: "İki senemi verdiğim Duru Olmak filmim için değil bir teşekkür etmeyi, muvafakatname izinlerimiz ve eser işletmesi alınmadan filmin satışını gerçekleştirdiler. Üstüne alelade bir dergi aracılığıyla kendileri Gala düzenleyip, bu galayı iki markaya satıp birde oradan da para kazandıkları gibi, beni ve filmi yapan ekipten hiç kimseyi Gala’ya davet etmediler. Kendileri yapmış gibi de açıklamada bulundular haftalarca. Şu anda Türkiye Cumhuriyetinde emekleri harcanan sanatçılar ve medya-sinema-kültür sektöründe çalışan insanların haklarını, emeklerini değersiz göstermeye çalışanlara karşı, bir daha hiçkimsenin cüret edememesi için davamın peşinde olacağım. "

Yönetmen Mu Tunç tarafından konuya ilişkin basın açıklamasında konunun yargıya taşınacağı şu sözlerle ifade edildi: "Türk mahkemeleri ve ileride Los Angeles Yüksek Mahkemesi ve Londra Adalet Yüksek Mahkemesi'nde yapımcı ve beraberinde haksızlık yapanların sergilediği hukuksuz davranışların karşısında doğmuş ve doğacak bütün haklarımızın tüm dünyada yayınlanan ülkelerin mahkemelerinde de peşinde olacağımızı kamuoyu bilgisine sunarız"

"Bu film hiçbir zaman 'Nükhet Duru biyografisi' olsun diye yapılmadı"

Tunç'un açıklaması şöyle devam etti:

"Bu filmi bir PR filmi olsun diye yapmadım. Filmi anlatan ve izleten de bizlerdik. Bu film hiçbir zaman bir Nükhet Duru biyografisi veya bir 'albüm belgeseli' olsun diye yapılmadı. Filmi yapma sebebim çağdaş Türk pop müziğinin duruluğunu çeşitli tarzdaki sanatçılarla aktarırken seyirciyi özgün bir şehir yolculuğuna çıkarmaktı. Filmin ismini bu yüzden "Duru Olmak" koydum. Doğduğum ve büyüdüğüm İstanbul'un güzelliğini dünyaya göstermek içindi fakat konu öyle bir hâle geldi ki filmin kendi ruhundan saparak bir PR ve sosyal medya oyununa döndü"

Duru Olmak belgeseli 19 Şubat'ta Netflix'te yayınlanmıştı.