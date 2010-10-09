-DURSUN, UYGUN DEĞİL İDDİASI ABANT (A.A) - 08.10.2010 - Kamer Genç, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Dursun'un, üyelik şartlarını taşımadığını seçimin iptali için TBMM'ye başvuracağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya-Türkiye arasında oynanan 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçını, milletvekilleri toplantısının gerçekleştirildiği Abant'ta izledi. CHP'nin Büyüt Abant Otelinde gerçekleştirilen ''Milletvekilleri Toplantısı''nın ilk günü çalışmaları tamamlandı. Basına kapalı gerçekleştirilen oturumlarda milletvekilleri söz alarak anayasa değişikliği ve türban tartışmaları ile parti çalışmaları hakkındaki görüşlerini aktardı. Oturumların tamamlanmasının ardından Kılıçdaroğlu ve bazı milletvekilleri, otelde dev ekrandan Almanya-Türkiye maçını izledi. Gazetecilerin maça ilişkin değerlendirmesini sorduğu Kılıçdaroğlu, en büyük arzusunun Türkiye'nin galip gelmesi olduğunu ifade etti. Bir gazetecinin, ''Almanya'nın galip gelmesi halinde, golü Mesut'un mu atmasını dilersiniz?'' sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, ''Biz galip gelelim de golü kim atarsa atsın'' dedi. ''Almanlar bir gol atacaksa onu Mesut atsın'' sözleri üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Önce biz bir galip gelelim. Burada bir anlaşalım. Ortak paydamız bu olsun. Mesut kendi kalesine gol atar, biz galip geliriz. Bu da olabilir'' diye konuştu. -KAMER GENÇ'TEN TBMM BAŞKANLIĞINA BAŞVURU- Bu arada, toplantıya katılan Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Hicabi Dursun'un üyelik şartlarını taşımadığı iddiasında bulunarak, seçimin iptali için TBMM Başkanlığına başvuracağını söyledi. Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anayasa'nın 146. Maddesi'ne göre, bir kişinin yüksek mahkeme üyeliğine seçilebilmesi için 45 yaşını doldurmuş olması gerektiğini öne sürerek, Dursun'un 20 Ekim 1965 doğumlu olduğunu ve üye seçildiğinde 45 yaşını doldurmadığını ileri sürdü. Kamer Genç, pazartesi günü Dursun'un üyelik şartlarını taşımadığı gerekçesiyle, seçimin iptali istemiyle Meclis Başkanlığına başvuracağını bildirdi.