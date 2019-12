Dursun Uyar tahliye oldu

Karabük'ün Eskipazar İlçesi'nde bulunan Eskipazar Açık Cezaevi'nde cezasını çeken Yimpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar, bugün tahliye oldu. 14 otomobille gelen 30 yakını tarafından karşılanan Uyar, Türkiye'nin kalkınması için her ay bir açılışları olacağını söyledi.



Eskipazar'da, geçtiğimiz yıl 27 Aralık'ta teslim olmaya giderken yakalanan Dursun Uyar, `Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve izinsiz halka arz' suçundan aldığı 2 yıl hapis cezasını çekmek üzere Eskipazar Açık Cezaevi'ne konuldu. İnfaz Yasası uyarınca 2 yıllık cezası için 9 ay 19 gün cezaevinde kalan Dursun Uyar, bugün saat 08.50'de tahliye oldu. Yanında bulunan bir infaz koruma memuru ile cezaevinden çıkarak nizamiye kapısına doğru yürüyen Dursun Uyar, cezaevinden ayrılırken memurlarla tokalaştı. Cezaevinden çıkarken yanına bir şey almadığı görülen Uyar, Ankara, İstanbul ve Yozgat'tan 14 otomobille gelen yaklaşık 30 yakını ve şirket yöneticileri ile kucaklaştı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Uyar, yeni yatırımlarda buluşma sözü vererek, şöyle konuştu:





"Bütün Türkiye'deki dostlarımıza duyurdunuz çıkışımı. 10 aylık dinlenmenin ardından cezamızı bitirdik. İnşallah bundan sonra daha güzel Türkiye'nin kalkınması, çalışmalara başlamak için, yeni açılışlarda inşallah hep birlikte oluruz. Türkiye'nin bu geri gittiği, dünyanın ekonomisinin sarsıldığı ve hiçbir yerde dünya ekonomisine faizin fayda vermediğini görüldüğü bir zamanda, yatırım yapan şirketlerin önemi bir kez daha meydana çıktı. İnanıyoruz ki, Türk milleti kendi fabrikalarını kendi kuracak, sistemi çok güzel bir şekilde gerçekleştirecek, her şehrini yeni yatırımlarla dolduracak."



Aytaç firmasını, `amiral gemileri' olarak nitelendiren Dursun Uyar, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz bölgedeki en büyük yatırımımız Aytaç. Bu bizim amiral gemimiz. İnşallah bunu daha da geliştireceğiz. Bu bölgenin gelişmesi için özellikle tavukçuluk sektöründe büyük bir çalışma yapılmış geçmişimizde. Böylece Aytaç'ın gelişmesi daha iyi sağlanacak. Böylece 3-5 ayda yeni yatırımlar Aytaç adına Yozgat Çayıralan'da, bu ayın 25 ile 30'u arasında büyük bir açılışımız var. Önümüzdeki aylar içerisinde Belçika'da Aytaç'ın benzeri yatırım üssü olarak et kombine tesislerin açılışı yapılacak. Otel açılışımız yapılacak. Her ay bir açılış yapacağız, koşturacağız. Biz buradayken hiç yokluğumuzu aratmayan yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Özellikle, Türkiye ve dünyada halk tipi yatırımları arzu etmeyen, sadece faizle borsadan emeksiz sermaye isteyen bir küçük grup, azınlık ne yazık ki doğrudan yatırımları pek haz etmiyor. Ama görüyorsunuz ki dünyada bunun tersi oldu. Emeksiz kazanmanın geçersiz olduğunu gördük. Umuyorum Türkiye için Yimpaş modeli şirketler asıl şirketler olarak kalacaktır ve daha da büyüyecektir. Yimpaş'ın hiç borcu yok. Yimpaş çok ortaklı halk şirketi. 114 bin ortağı vardır ve ana paradır. Ana para kanunen ödenmediği için sıkıntı var. Borsaya gidecek ve ortaklarımızın bu mağduriyeti hisseleri değiştirmek şekliyle, başka şirketlere satma yoluyla temin edilebilirse asıl çalışmamız o. Göreceksiniz yüz bin kişi ortaklı milyonlarca insan Edirne'den Van'a yatırımlarını hızlandıracak."



Dursun Uyar, Deniz Feneri Davası'nda Yimpaş adının geçtiğinin hatırlatılmasına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. Uyar daha sonra Yozgat'a gitti.