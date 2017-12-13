Dursun Özbek\'ten tesis ve müze müjdesi. Özbek, Fatih Altaylı\'nın sözlerini üyelere izletti

\"Kemerburgaz tesisleri hayırlı olsun\"

\"Dünyadaki eşdeğerleriyle yarışabilecek bir müze sahibi olduk, katkı verenlere teşekkürler\"

Serhan TÜRK, İstanbul DHA

Galatasaray Kulübü\'nün aralık ayı olağan Divan Kurulu toplantısı başladı.

Lise yerine statta açılan Özhan Canaydın Konferans Salonu\'nda yapılacak olan Divan Kurulu toplantılarının ilkinde söz alan Başkan Dursun Özbek; \" \"Kemerburgaz\'daki aşağı yukarı 140 dönümlük arsanın Galatasaray Spor Kulübü\'ne kazandırılması için çalışma içindeydik. Bu çalışmalar dün itibarıyla tamamlandı. Gerekli izinler alındı. Hayırlı olsun\" dedi.

Galatasaray Kulübü Florya\'daki tesislerde yer alan antrenman sahaları ve tesislerin daha büyüğünü ve saha sayısı daha fazla olanını Kemerburgaz\'da yapacak.

EŞİ-BENZERİ OLMAYAN BİR MÜZE KAZANDIRILDI

Dursun Özbek; Galatasaray\'a bir müze kazandırılması ile ilgili bir irade olduğunu ve bunu yaptıklarını da dile getirerek; \"Bu dönemde dünyadaki eşdeğerleriyle yarışabilecek bir müze sahibi olmayı çok önemsedik. Burada Galatasaray\'ın bütün sevenleri bir araya geldi. Katkı verenlere çok teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.

FATİH ALTAYLI\'NIN SÖZLERİ DİNLETİLDİ

Dursun Özbek, divan toplantısında Fatih Altaylı\'nın kendisine yönelik sözlerinden oluşan videoyu üyelere izletti. Fatih Altaylı da salonda bulunurken, üyelerin büyük bölümünden Fatih Altaylı\'ya tepki gösterildi.

Özbek bu konuda yaptığı açıklamada ise \"Burada bir maç oynandı, galip geldik. Bunun sevincini yaşamak varken protesto edildik. Protestoyla kalınmadı bulunduğum mekana yabancı madde atıldı. Biz beraber bir halatın ucundan çekip Galatasaray\'ı bir yere götüremeyecek miyiz. Baba Gündüz\'ün dediği gibi...Biz bugün kenetlenmek zorundayız. Başka türlü çıkışımız yoktur. Ben hiçbir zaman taraftarıma kızmıyorum. Beni protesto ettikleri için tenkit etmiyorum. Haklı gerekçeleri olabilir. Ama geldiğimiz noktada biz kendi kendimizi yemeye devam ediyoruz.\" sözlerini sarfetti.

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