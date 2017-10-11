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Spor

Dursun Özbek'ten özeleştiri: Eleştirilerden istifade ettim

"Tek hedefimiz Riva'dan gelen parayı Galatasaray'ın borçları için kullanmak"

11 Ekim 2017 17:00

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, geçen yıllarda yaptığı hataları kabullenerek, taraftarın eleştirileriyle ilgili "Beni eleştirenlere teşekkür ediyorum. Tüm samimiyetOnların eleştirilerinden istifade ettim" dedi.

Geçen yıl ekim ayında 60 milyon Lira olan hasılatın şu an 140 milyon Lira'ya çıktığını belirten Özbek, sarı-kırmızılı kulübü destekleyen taraftarların desteğinin bunda önemli payı olduğunu vurguladı.

Galatasaray'ın Ekim ayı Olağan Divan Toplantısı'nda konuşan Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Geçen yıl ekim ayında 60 milyon olan hasılatımız şu anda 140 milyon seviyesine çıktı. Hasılatlarımızın yükselmesindeki en büyük etken bizlere destek veren taraftarlarımızdır. 2 sezondur sportif olarak başarılı değildik, Bu sezon yaptığımız yatırımlarla hasılatlarımızda artış oldu. Birlik ve beraberliğin getirdiği bir sonuçtur. Bu süreçte yönetime verdiğiniz destekten ötürü teşekkür ediyorum.

"Tek hedefimiz Riva'dan gelen parayı Galatasaray'ın borçları için kullanmak"

Riva'dan gelen paranın borçları kapatmaya yetmeyeceği aşikardı. Proje geliştikçe gelecek paraların gideceği yeri belli. Bizim tek bir hedefimiz var. Riva'dan gelen parayı Galatasaray'ın borçlarına kullanacağız diye.

2.5 yıldır beni eleştirilenlere teşekkür ediyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki ben bu eleştirilerden istifade ettim.

Şurada düzgün sorular sorun diye rica ediyorum. 'Galatasaray, UEFA'dan ne ceza alacak?' deniliyor. Bunları takdirinize bırakıyorum."

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