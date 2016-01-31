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Spor

Dursun Özbek'ten, 'Çin'e transfer' yanıtı: Poldi'yle karşılıklı birer çay içtikten sonra karar veririz

Lukas Podolski'ye 9 milyon Euro'luk teklif geldiği iddia edilmişti

31 Ocak 2016 15:52

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Çin’den teklif alan Lukas Podolski için “Poldi'yle karşılıklı birer çay içtikten sonra karar veririz”dedi. Almanya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild’in iddiasına göre, yıllık 9 milyon Euro’luk teklif gelen oyuncusu için şu ana dek resmi bir teklif gelmediğine dikkat çeken Özbek, “Şu ana kadar bize ulaşmış resmi bir teklif bulunmuyor” diye konuştu.

AMK gazetesinde yer alan habere göre Dursun Özbek, medya mensuplarının “Podolski için resmi bir teklif var mı” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Teklifi ciddiye almamız için yazılı olarak ilgilisinin kulübe müracaat etmesi gerekiyor. Ama şu ana kadar bize gelen herhangi bir teklif ya da benim önüme gelmiş yazılı bir öneri yok. Poldi çayı çok sever. Onunla karşılıklı oturup, birer çay içtikten sonra karar veririz.”

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