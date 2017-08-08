Dursun Özbek'ten Arda Turan'a yeşil ışık: Futbolu Galatasaray'da bırakması için çalışmalarımız var

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TRT Spor'da kulübün gündemini değerlendirirken, Barcelona'dan ayrılması ve sarı-kırmızılılara transferi gündemde olan Arda Turan için, "Çok iyi bir Galatasaraylı. Futbolu Galatasaray'da bırakması en büyük arzumuz. Bu yönde de çabalarımız var" diye konuştu.

'Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçeceği' iddiaları hakkında da konuşan Özbek, "Takımın başında zaten bir hoca var. Fatih Terim tartışmalarını doğru bulmuyorum" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

Dursun Özbek'in TRT Spor'daki açıklamalarından satır başları şöyle:

"Herkes, Galatasaray’ı destekleyecek hareketlerin içinde olmalı. Çok önemli bir dönemden geçiyoruz"

"Bu sene lige iddialı hazırlanıyoruz. Tek amacımız, şampiyonluk. Bunun için gerekli transferleri yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Hesabımızı kitabımızı çok iyi yaptık. Şu an bütçenin içindeki harcamaları yapıyoruz. Bizi zora sokacak harcamalar içinde değiliz"

"Arda'nın hizmet vereceği en önemli yer burası"

"Arda Turan çok iyi bir Galatasaraylı. Bize çok iyi hizmet etmiş bir evladımız. Arda’nın hizmet vereceği en önemli yer burası. Arda’nın Galatasaray’da futbolu bırakması en büyük arzumuz. Bu yönde de çalışmalarımız var"

"Antrenör arayışı içinde değiliz. 5 senenin planlamasını yapıyoruz. Tudor’la ilgili en ufak şüphemiz yok, hocamızın her zaman arkasındayız. Bizi bu sene başarıya götürecek"

"Kimse algı yaparak Galatasaray'ı

yıpratma sevdasında olmasın"

"Transferlerimizi gördünüz; hepsi Galatasaray’ın ihtiyacı, zaafiyet olan yerlere yapıldı. 2017-18 sezonu, Galatasaray için çok önemli. Kavgaların bittiği bir dönem olmalı. Hesap vereceğiz ama yapılan transferler, ödenen paralar hep hesaplanmıştır. Galatasaray’ı zora sokacak bir şey yapmadık"

"Kimse algı yaparak Galatasaray’ı yıpratma sevdasında olmasın. Bizden sonra gelecek yönetimler projeleri devam ettirmeli. Galatasaray’ı seven herkesten destek bekliyorum"

"Ndiaye önemli transfer. Bu sezon ne kadar faydalı olacağını, hazırlık maçında gösterdi. Galatasaray’a gelmek için çaba harcadı."