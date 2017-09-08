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Spor

Dursun Özbek'ten 'Arda Turan' açıklaması: Transferi kapattık

"Sorular harika, çok düşünmüş olmanız lazım"

08 Eylül 2017 18:01

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni transferler için yapılan imza töreninde bir gazetecinin sorduğu "Arda Turan niçin transfer edilmedi?" sorusuna, "Transferi kapattık. Kitleleri memnun etmelisiniz. Eleştiriler, hatalarımızdan dönmemizi sağladı" yanıtını verdi.

Yeni transferlerden Jason Denayer'e yöneltilen "Gerek olduğunda sol bekte de oynatılabilir mi?" sorusuna kendi cevap vermeyi tercih eden Özbek, "Sorular harika. Çok düşünmüş olmanız lazım" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni transferlerin imza töreninde yabancı sınırı hakkında konuştu. Dursun Özbek, yasakların hiçbir zaman fayda getirmediğini söyledi.

Bir muhabirin Jason Denayer’a “Tudor isterse sol bekte oynar mısın?” sorusunun ardından araya giren Özbek, “Sorular harika, çok düşünmüş olmanız lazım” dedi. Daha önce de Karabükspor’dan transfer edilen Latovlevici’ye yöneltilen bir soruda “Sosyal medyada Galatasaray’a transfer haberini aldıktan sonra çekildiği söylenen çıplak bir fotoğrafı vardı. O fotoğraf doğru mu? Fotoğraf çok güzeldi” denildi.

Latovlevici ayrıca “Gelmeden önce Tudor ile ne konuştu?” sorusuna ise “Tudor ile hiç görüşmedim” yanıtı verdi. Ardından bir muhabirin yabancı sınırıyla Dursun Özbek’in görüşünü sorması üzerine Başkan Özbek, “Sabahtan beri soru soruyorsunuz, asıl soru bu” dedi.

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