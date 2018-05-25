Dursun Özbek, projelerini ve ekibini tanıttı

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray Kulübü\'nün 26 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olağan genel kurulu öncesi seçim çalışmalarını sürdüren Dursun Özbek, ekibini tanıtıp, projeleri hakkında bilgiler verdi.

Galatasaraylılar Derneği\'nde düzenlenen organizasyonda üyelere bir konuşma yapan Özbek, \"Çok değerli Galatasaraylılar ile seçime hazırlandık. Projelerimizle bu göreve hazırız\" dedi.

Özbek ayrıca, şampiyonluğa ulaşan futbol takımını da tebrik ederek, \"Futbol takımımız 21\'inci şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray\'a da çok yakışan bir şampiyonluk oldu\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Dursun Özbek\'in konuşması

- Üyelerin tanıtılması

- Detaylar