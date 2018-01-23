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Spor

Dursun Özbek, Galatasaray'a veda etti

"Bana verdiğiniz desteği, Mustafa Cengiz'e de vermenizi istiyorum" İSTANBUL, (DHA) Galatasaray Spor Kulübü'nün 36'ncı Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda kulüp çalışanlarıyla vedalaşmak için bir araya geldi

23 Ocak 2018 19:52

\"Bana verdiğiniz desteği, Mustafa Cengiz\'e de vermenizi istiyorum\"

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray Spor Kulübü\'nün 36\'ncı Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu\'nda kulüp çalışanlarıyla vedalaşmak için bir araya geldi.
Dursun Özbek, burada yaptığı konuşmada, \"Değerli mesai arkadaşlarım, değerli Galatasaraylılar; yaklaşık 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bunun 6 ayı başkan yardımcılığı süreciydi.  Bu zaman zarfında birlikte çalıştık, Galatasaray\'a hizmet etmek için var gücümüzü harcadık. 3 sene çok çabuk geldi geçti. Yaptığınız çalışmalar için, Galatasaray\'a verdiğiniz hizmeter için teşekkür ediyorum. Zaman zaman iyi günler, zaman zakman kötü günler oldu ama 3 sene boyunca sizlerden ziyadesiyle memnun kaldım. Birbirimize haklarımız geçti, sizlerden helallik almaya geldim. Ne hakkım geçmişse helal olsun. Bugüne kadar gösterdiğiniz performansı ve çalışma gücünü Galatasaray\'a verdiğiniz desteği bundan sonra da esirgemeyin. Başkanlıklar dönemseldir. Bir dönem ben çalıştım. Şimdi başka bir değerli kardeşim bu görevi üstleniyor. Bana verdiğiniz desteği kendisine de vermenizi istiyorum\" dedi.

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