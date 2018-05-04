Dursun Özbek, Galatasaray başkanlığına resmen aday

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübün 19 Mayıs\'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Mayıs\'ta yapacağı Seçimli Olağan Genel Kurul\'da başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Dursun Özbek, Galatasaray\'ın şampiyonluk yarışını etkilememek adına adaylığını, basın toplantısı yerine basın duyurusuyla yapmayı tercih ettiğini belirtti.

Özbek\'in yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

\"Büyük Türkiye\'nin taraftarıyla, kulübüyle, şanlı tarihiyle en büyük camiasına, Galatasarayımıza hizmet etmeye adayım. Azimle, omuz omuza çalışacak yeni bir ekiple birlikte ortak amaç için ter dökmeye adayım. İlgiye ihtiyaç duyan her konuyu özenle çözerek, başarılarımızı kalıcı kılmaya adayım. Geleceği içinde bulunduğu her kulvara taşıyacak, yeniliklere öncü olmak için adayım. Ekonomik istikrar ve maddi bağımsızlık için adayım. Doğduğu lisesi ile 500 yıllık bir kültür kaynağı olan camianın birlik içinde layık olduğu gibi yönetilmesi için adayım. Taraftarı, profesyonel ve amatör takımları, teknik heyetleri, lisesi ve yönetimiyle tek yürek olarak başarıya koşan Galatasaray için adayım. Ekip arkadaşlarımla bu armanın, bu büyük sevdanın, 30 milyonluk Galatasaray camiasının neferi olmak için adayız.\"

Dursun Özbek\'in yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer alıyor:

Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin, M. Taner Aşkın, Rıza Tevfik Morova, M. İbrahim Ziyal, Levent Yaz, Osman Kocaman, H. Ercüment Erdem, Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil, Cenk Eyüboğlu, M. Osman Aral, Fırat Uygur, Ceyda Üçer, Kayhan Berberoğlu.