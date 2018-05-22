Dursun Özbek: "UEFA'dan para cezası mutlaka gelecektir"

\"Biz bütün planlamayı yapmıştık\"

\"Basketbolcuların maaşlarını biz değil, Odeabank ödüyor\"

\"Fatih hoca durup dururken \"konsantrasyon\" demedi\"

\"Listenin başında Asamoah vardı\"

\"İki gecedir mutluluktan uyuyamıyorum\"

Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Kulübü eski Başkanı ve 26 Mayıs\'taki başkan adaylarından biri olan Dursun Özbek, Yeşilyurt Spor Kulübü\'nde verdiği iftar sonrasınba basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı da gerçekleştirdi. Özbek, \"UEFA\'dan para cezası kaçınılmaz\" dedi.

\"BİZ BÜTÜN PLANLAMAYI YAPMIŞTIK\"

Sarı-Kırmızılı takımın bu sezon şampiyonluğa ulaşmasının önemli olduğunu vurgulayan Dursun Özbek, \"Takımın şampiyonluğu çok önemli. Bugüne kadar konuşmamamızın nedeni bu yürüyüşe zarar vermemek içindi. Anamızın helal sütü kadar hak edilmiş bir şampiyonluk. Çok heyecanlı geçti ama herkes çok mutlu oldu. Takımı kuran ve Fatih hocayı getiren yönetimiz. Bu takımın başarıya, şampiyonluğa ulaşması için finansal yapıyı hazırlayan yönetimiz. Aralık sonunda takım zaten liderdi. Biz bütün planlamayı yapmıştık. Sene başında 10 transferle yepyeni bir takım kurduk. Bu yeni takımla şampiyon olduk. Kolay bir şey değil. Burada Fatih hocanın başarısı ve emeği çok fazla. Fatih hoca geldi ve takımı şampiyon yaptı. Biz de finansal yapıyı hazırladık. Ndiaye\'nin satılmasıyla beraber ikinci dönemde Galatasaray 270 milyon liralık bir kaynak elde etti\" diye konuştu.

\"PARA CEZASI MUTLAKA GELECEKTİR\"

Galatasaray\'a UEFA\'dan bir para cezasının geleceğini belirten Özbek, \"UEFA bize turnuvalardan 2 yıl men cezası verdi, 1 yıla indirdik. Kazandığımız Türkiye kupasıyla onu hallettik. Ayrıca iki sene için futbolcu ödemeleri için 65 milyon Euro geçme dediler. Bu sınır geçilmediği için UEFA\'nın ceza süresi geçtiğimiz sezon sonunda bitti. Eğer biz bu sınırı geçseydik UEFA cezayı verirdi. UEFA, yapılan anlaşma ihlal edildiği zaman büyük ceza veriyor. Bugün UEFA, Galatasaray\'ın finansal verilerini incelemiştir. Ona bağlı olarak bir yol haritası yaptı. \'Şu kadar harcama yap, şu kadar maaş ver.\' diyecektir. Bunun için de bir para cezası mutlaka gelecektir. UEFA ile yapılacak anlaşmayı yeni yönetimin imzalaması gerekli\" ifadelerini kullandı.

\"BASKETBOLCULARIN MAAŞLARINI BİZ DEĞİL, ODEABANK ÖDÜYOR\"

Futbol ve diğer branşlardaki maddi durumla ilgili de konuşan Dursun Özbek, \"UEFA ve FIFA talimatına göre yaptığımız kontratlar 60 günlük. Yani bir futbolcunun maaşını en geç 60\'ıncı gün ödemek zorundasın. Eğer ödenmezse futbolcunun avukatı sana ihtar çeker. Bundan sonra 15-30 gün içinde ödemek zorundasın. Aksi takdirde futbolcu serbest kalır. Serbest kaldığı takdirde bizimle imzaladığı kontrat süresindeki tazminatı alır. Bu söylerken, insanların bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlar söylendiğinde herhangi bir polemik çıkmaması için kamuoyunun takdirine bıraktık. Basketbolcuların maaşlarını biz değil, Odeabank ödüyor. Yaptığımız anlaşma çerçevesinde Odeabank, sponsorluk bedelini her ay basketbolculara ödüyor\" şeklinde konuştu.

\"FATİH HOCA DURUP DURURKEN \"KONSANTRASYON\" DEMEDİ\"

Galatasaray\'ın şampiyon olmasının kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Özbek, \"Bir yatırım yaptık, bunun karşılığını almamız lazımdı. Bu yürüyüşü bozmamak için ne derlerse desinler hiç sesimizi çıkarmadık. Seçim sürecinde konuşmalar, polemikler şampiyonluk yürüyüşünü sekteye uğratabilirdi. Fatih hoca durup dururken \"konsantrasyon\" demedi. O mesajı boşuna vermedi\" dedi.

\"LİSTENİN BAŞINDA ASAMOAH VARDI\"

N\'diaye en güvendiğimiz transferimizdi diyen Özbek, \"Ben Ndiayeyi satar mıydım? 6 ay evvel ben getirmiştim. En çok güvendiğimiz, birinci transferimizdi. Orta sahayı dirençli tutmak amacıyla almıştık. Devre arasında Asamoah ile önümüzdeki sezon için sözleşme imzalayacaktık. Transfer listemisin başında zaten Asamoah vardı\" ifadelerini kullandı.

\"İKİ GECEDİR MUTLULUKTAN UYUYAMIYORUM\"

Şampiyonluk gecesinde teşekkür gibi bir beklentisi olmadığını belirten Dursun Özbek, \"Şampiyonluk kutlamaları bence buna ter döken, bunu sahada savaşarak kazanan kişilerin hakkıdır. Bize yaşattıkları mutluluk yetiyor zaten. Dolaysıyla bir üzüntü içesinde değilim. Herhangi bir beklentim de yoktu. Helal olsun bu çocuklara, bize bu mutluluğu yaşattılar. İki gecedir mutluluktan uyuyamıyorum. Çünkü yatırım yapmışız\" diye konuştu.

Gomis\'in kendisine transferi için teşekkür ettiğini söyleyen Özbek, \"Kendisiyle sohbet ettik. Bana \'Beni böyle bir kulübe getirdiğin için çok teşekkür ederim başkanım.\' dedi. Aynı yerde Rodrigues de bulunuyordu. O da geldi sarıldı. Tebrik ettim, performansından dolayı teşekkür ettim. Ona da \'Senin yüzünden çok eleştiri aldım.\' dedim. Çünkü transfer ettikten sonra eleştiriler almıştık\" şeklinde konuştu.