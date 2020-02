Dursun Özbek: "Uçaklar yine inecek"

\"21\'inci şampiyonluk Galatasaray\'a çok yakıştı\"

Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA) -

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, dün akşam Yeşilyurt Spor Kulübü\'ndeki iftara katıldı. Üyelerle bir araya geldiği iftarın ardından başkanlık seçimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, Galatasaray\'ın 21\'inci şampiyonluğundan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Özbek, Galatasaray\'ın Kalamış Tesislerinde 23 Mayıs Çarşamba günü lansman yapacağını ve projelerini üyelere anlatacaklarını dile getirdi.

Özbek, \"Bu sene 21\'inci şampiyonluğa ulaştık. Bu şampiyonluğu bize hediye eden akıttığı terlerle bizi gururlandıran değerli sporcu kardeşlerime, doktoruna, teknik kadrosuna, malzemecisine emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi çok mutlu ettiniz. 21\'inci şampiyonluk Galatasaray\'a çok yakıştı. Buradan Florya\'ya kuvvetli bir alkış\" ifadelerini kullandı.

\"GALATASARAY\'I ÜRETEN BİR TOPLULUK HALİNE GETİRECEĞİZ\"

Dursun Özbek, üreten bir Galatasaray planladıklarına vurgu yaparak, \"Toplumlar dünyada var olduklarında beri bir kısmı üretiyor, bir kısmı da savaşıyor. Üreten toplumlar refaha kavuşmak istiyorlar, savaşanlarda savaşarak bunları elde etmek istiyorlar. Günümüzde savaşların sonuna geldiğini savaşların artık kimse tarafından kabul görmediği bir gerçek. O zaman toplumlar üretim toplumuna dönmek zorundadırlar. Bugün refah seviyesi yüksek toplumlar üretimde başarılı olmuş toplumlardır. Çok değerli ekibimle yönetim kurulu üyelerim sicil kurulu disiplin kurulu ve diğer bütün kurul üyelerimle beraber Galatasaray\'ı üreten bir topluluk haline getirmek için çok yüksek bir çaba sarf etmek üzere değerli ekip arkadaşlarımla beraber seçimde adayız\" dedi.

\"BU PARALAR GALATASARAY\'I FİNANSAL ZORLUKTAN ÇIKARDI\"

Galatasaray\'a büyük bir ekonomik kaynak yarattıklarına vurgu yapan Özbek, \"2015 yılında seçildiğimizde çok zorlu bir sürece geldik. Hem mali açıdan, bilahare UEFA\'nın mali açıdan turnuvalardan men cezasına bağlı olarak çok zorlu 2.5 sene geçirmemizi sağladı. Planlarımız kabul gördü ve biz de bu planlar çerçevesinde uygulamaya geçtik. Neydi bu plan? İlk olarak ekonomik bağımsızlığımızı kazanmamız için her türlü planı devreye sokmaktı. Bunun için elimizde gayrimenkullerimiz vardı. 40 yıl önce alınmış Galatasaray\'ın bu zor günlerinde hizmet etmesi için alınmış gayrimenkullerdi. Bu onayı aldıktan sonra Emlak Konut firmasıyla sözleşmeleri yaptık ve ilk meyvesini de 2017 yılının Şubat ayında yaklaşık 1.5 milyar TL\'lik bir gelir bekliyorduk bugün onun da üzerinde. 340 milyon TL\'lik bir kaynak elde ettik. Bugün hala Galatasaray bir gayrimenkul şirketi bir inşaat şirketi değil diyenler var. Doğru. Galatasaray\'ın üretmesi gereken bir finansal durumu var. Riva\'yı sattı, parayı şöyle yaptı, böyle yaptı, mallar elimizden gitti, hep bunlar söylendi. Bugün gelindiğinde ne oldu? 340 milyon TL\'lik parayı Sportif A.Ş.\'ye koyduk. 1\'inci sermaye artışını yaptık 45 milyon TL geldi. 2\'nci sermaye artışını hazırladık Şubat ayında 145 milyon TL oradan geldi. Bu gelen paralar Galatasaray\'ın finansal zorluktan çıkmasını sağladı\" şeklinde konuştu.

\"GALATASARAY\'A 855 MİLYON TL\"

Sezon başında iyi bir kadro kurduklarını ve devre arasında da Fatih Terim\'in takıma katılmasıyla Galatasaray\'ın çok daha başarılı olduğunu söyleyen Özbek, \"Galatasaray\'a 5 yıl süreyle hizmet etmiş ve başarılar kazanmış ama bir de doyuma ulaşmış bir takım vardı. Bu takımın tazelenmesi ve bu takımın yeniden yapılanması ihtiyacı ortaya çıktı. Çünkü 5 sezon 25-30 yaş arasındaki bu genç insanlar beraber yatıp kalkıp beraber oynadıkları zaman illaki bazı güçlükler kulübün içine geliyor. Burada bir restorasyon gerekiyordu. Bu sezona başlarken bunu yaptık ve çok güzel kadro kurduk. Kadromuzdaki çok değerli bir oyuncuyu devre arasında sattık. 75 milyon TL oradan geldi. Fatih Hocayı getirdik takım şahlandı ve sezon sonunda geçtiğimiz cumartesi günü de şampiyon olduk. Şampiyon olunca ne oldu, 50 milyon Euro, yaklaşık 250 milyon TL UEFA\'dan gelecek. Bunları alt alta yazdığınızda hesabını yaptım da geldim 855 milyon TL yapıyor. Bitmedi mağazacılığın yaptığı satışlar da arttı. Düşünki o projeler ve planlamalar yapılmasaydı Galatasaray finansal yapısı itibari ile zorluklar içinde olsaydı bu şampiyonluk gelir miydi?\" diye konuştu.

\"LANSMANIMIZ ÇARŞAMBA GÜNÜ\"

Başkanlık projelerini bir lansmanda anlatacağını da belirten Özbek, \"Galatasaray üretirken her alternatifi denemek zorundadır. Bir sürü projemiz var. Çarşamba günü Kalamış Tesisleri\'nde bir lansmanımız var. Galatasaray\'ın geleceğini hazırlamak, Galatasaray\'ı önümüzdeki senelere, çocuklarımıza torunlarımıza taşıyacak projelerin yapılması için gerekenlerin anlatılacağı güzel bir lansmanımız var\" dedi.

\"GALATASARAY\'I GELECEĞE TAŞIYACAK PLANLAMALARLA GELİYORUZ\"

Seçimi kaybettiği dönemden bugünü değerlendirmelere yaparak seçime hazırlandıklarını söyleyen Özbek, \"Yeni bir yönetim geldi ve biz de bu aradan geçen 4 aylık sürede geriye dönüp baktık. Ne yaptık neyi yapmadık neyi başardık neyi başaramadık bunu bir gözden geçirdik. Bu yaptığımız analizle tazelenmiş yepyeni bir kadroyla, geçmişten aldığımız derslerle bu yeni döneme hazır hale geldik. Onun için 26 Mayıs\'taki seçimde yeni nesil Galatasaray\'ı yaratmak üzere, Galatasaray\'ı geleceğe taşıyacak yönetim biçimini, Galatasaray\'ı geleceğe taşıyacak planlamalarla geliyoruz. Bu nedenle Galatasaray Kulübü\'ne 26 Mayıs\'taki seçimde adayız\" şeklinde konuştu.

\"SOSYAL MEDYADA 30 MİLYONU AŞKIN TAKİPÇİMİZ VAR\"

Sosyal medyada da Galatasaray\'ın çok güçlü olduğuna vurgu yapan Özbek, \"Galatasaray, sosyal medyada dünya sıralamasında çok üst seviyelerde. 30 milyonu aşkın takipçimiz var. Bunun kullanılması kaçınılmaz bir olaydır. Bunu kullanmak üzere Galatasaray için büyük fonlar yaratmak üzerine projelerimiz var bunları Çarşamba günü anlatacağız\" ifadelerini kullandı.

\"YİNE UÇAKLAR İNECEK\"

Geçen sezon transfer zamanı \'uçaklar inecek\' demiştim. Yine uçaklar inecek. Göreve gelirsek Fatih Hoca ile birlikte yapacağımız takviyelerle Şampiyonlar Ligi\'nde bu sezon çok kuvvetli bir takım kurarak bu mutlulukları o seviyede yaşama arzusunda olacağız. Her yaptığımız planlama kelebek etkisi gibi birbirini takip ediyor. Bütün bunlar suya atılan bir taş gibi daireler büyüyor. Önce bu ufak görülen bu daireler büyüdükçe bir tsunami haline geliyor. Hizmet için geliyoruz. Hizmet için oylarınıza talibiz. Galatasaray\'ı daha güzel günlere ve geleceğe taşımak, yeni nesil bir Galatasaray yaratmak için oylarınıza talibiz\" diyerek konuştu.

