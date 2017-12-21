Dursun Özbek: "Gençlik geliştirme programı yapacağız"

\"Projenin Türk futboluna büyük artı getireceğini düşünüyoruz\"

\"Türkiye\'nin futbolcu ihraç eden bir ülke haline gelmesini amaçlıyoruz\"

\"Ana maddelerden biri varlık fonunun kurulması\"

\"2018-2019 yılında ligler VAR sistemiyle oynanacak\"

SERCAN SAPANATAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, vakfın bugün yapılan toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, \"Türk gençliğinin futbol açısından gelişmesiyle ilgili ne yapılabileceği konusunu toplantının birinci maddesiydi. Diğer tartıştığımız konu da uzun zamandır gündemde olan bir varlık fonunun kurulması\" şeklinde konuştu.

\"PROJENİN TÜRK FUTBOLUNA BÜYÜK ARTI GETİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ\"

Altyapı sorununun, yabancı futbolcu sayısının sınırlandırılmasına bağlı olarak gündeme geldiğini ifade eden Dursun Özbek, \"Kulüpler Birliği olarak bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmamızın temelinde Türk gençliğini futbola özendirmek ve kulüplerin burada görev alması var. Bu gençlerin yetişmesi ve dolayısıyla sonra da Türk Milli Takımına destek vermesi açısından bir çalışma yürütüyoruz. Bunu kısa zamanda Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı\'yla paylaşacağız. Projeyi altyapının geliştirilmesi olarak isimlendirmek istemiyoruz. Bunu, \'Gençlik Geliştirme Programı\' gibi bir isimle ifade edebiliriz. Yaptığımız her türlü çalışmanın federasyonla paylaşmak suretiyle Türk futboluna büyük artı getireceğini düşünüyoruz. Bu çalışmayı kısa sürede bitireceğiz\" dedi.

\"TÜRKİYE\'NİN FUTBOLCU İHRAÇ EDEN BİR ÜLKE HALİNE GELMESİNİ AMAÇLIYORUZ\"

Türkiye\'nin futbolcu ihraç eden bir ülke haline gelmesini amaçladıklarını anlatan Özbek, \"Önce projeyi oluşturmak istiyoruz. Projenin oluşmasıyla beraber mali yapısıyla ilgili sorunlarda ortaya çıkacaktır. Bunu da tabi federasyon ve spor bakanlığıyla paylaşacağız. Birincisi burada amacı tartıştık amaç nedir. Amaca uygun bir çözüm getirmek istiyoruz. Amacımız Türkiye\'nin artık futbolcu ihraç eden bir ülke haline gelmesi yönünde bir proje hazırlanıyor. Dolayısıyla Türk gençliğinin yarışçı olabilme şansını oluşturma konusu gündemde. Rekabetçi olmaları sadece Türkiye\'de değil Avrupa\'da da oynayabilmeleri açısından önemli bir proje. Gençliğin bu yönde gelişmesine destek verecek bir proje. O yönde hazırlık yapılıyor. Bu hazırlık döneminin bitiminde mali kaynağın nasıl sağlanacağı gündeme gelecek. Günlük proje yerine orta vadede Türk futboluna hizmet edecek proje olarak gelişmesini istiyoruz. Bu manada iyi bir mesafe aldık. İşte bugün son toplantıyı yaptık. Herhalde önümüzdeki yılın başlarında bir Çalıştay organize edip Türkiye genelinde tartışmak istiyoruz. Önce projenin bitmesi bunun ilgili mercilerle tartışılması sonucunda gerekli açıklamayı yapacağız\" ifadelerini kullandı.

\"ANA MADDELERDEN BİRİ VARLIK FONUNUN KURULMASI\"

Kulüplerin finansal yapılarını düzeltme konusunda da çalıştıklarını söyleyen Dursun Özbek, \"İkinci tartıştığımız konuda epeyden beri gündemde olan bir varlık fonunun kurulmasıyla ilgili. Borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir konuydu. Bu konuyla ilgili de bir çalışmamız var. Bunu da hem federasyona hem bakanlığa ileteceğiz. Varlık fonunun amacı Kulüpler Birliği\'nin mevcut naklen yayın ihalesine bağlı olarak kulüplerin elinde bir fon, temlik edebileceği bir değer var. Bu değerin kullanılması suretiyle özellikle şu anda yüksek faiz oranıyla kulüpler borçlanıyor. Böyle bir fon oluşturulması suretiyle bu faiz oranının düşmesi, yabancı ya da yerli bir fonun buna katılması suretiyle bir çıkış sağlanabilir mi bunu tartıştık. Naklen yayın gelirleri büyük bir gelir. Ana gelirimiz, futbolun marka değerine bağlı olarak yapılan ihale sonucunda ortada 5 senelik bir gelir var. Bunu nasıl değerlendirilebileceği, kulüplerin bugünkü finansal yapılarını düzeltme de nasıl kullanılabileceği konusu bu. Onun için çalışıyoruz\" dedi.

\"2018-2019 YILINDA LİGLER VAR SİSTEMİYLE OYNANACAK\"

Şu anda çevrimdışı olarak kullanılan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili de konuşan Özbek, \"Şu anda çalışmalar devam ediyor. 2018-2019 sezonunda VAR sistemiyle ligler oynanacak. Bu sezon sonuna kadar mevcut sistem devam edecek\" diye konuştu.

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