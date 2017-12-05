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Spor

Dursun Özbek: "Galatasaray bu duyarlılığı her zaman göstermiştir"

Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Dünya Engelliler haftası nedeniyle Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için "Engelleri Aşıyoruz" başlığı altında düzenlenen geceye katıldı

05 Aralık 2017 22:05

Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Dünya Engelliler haftası nedeniyle Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için \"Engelleri Aşıyoruz\" başlığı altında düzenlenen geceye katıldı.
Çırağan Sarayı\'ndaki gece öncesi basın mensuplarına konuşan Özbek, \"Galatasaray\'ın sosyal sorumluluk projelerine duyarlılığı çok fazladır. Bu takımı rahmetli eski başkanımız Özhan Canaydın kurdu. Bu takım da hem dünya hem de Avrupa çapında büyük başarılar elde etti. Dolayısıyla bu haftanın da özelliği olarak Galatasaray duyarlılığını göstermiştir. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için destek gecesi düzenledik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Galatasaray bu duyarlılığı her zaman göstermiştir ve göstermeye de devam edecektir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Geceye gelenlerden detaylar
- Özbek açıklama
 

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