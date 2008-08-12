Dursun Karataş 'bu kez' öldü

Hakkında daha önce de 'öldü' haberleri çıkan DHKP-C örgüt lideri Dursun Karataş Hollanda'da bir hastanede kanserden öldü...



Terör örgütü DHKP-C'nin başı Dursun Karataş'ın kanserden tedavi gördüğü Hollanda'da öldüğü öğrenildi. Terör örgütünün Brüksel'deki "temsilcisi" Bahar Kimyongür de haberi

doğruladı. Terör örgütü yandaşlarının Hollanda'da toplanmakta oldukları belirtildi.



Karataş 1953 yılında Elazığ'da doğdu. 1978'de İstanbul Teknik Üniversitesi Derneği'nde Devrimci-Sol fraksiyonunu kurdu. Örgüt, o dönemde eski başbakan Nihat Erim ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak'ı öldürdü.



12 Eylül harekatından sonra 30 Eylül 1980 tarihinde yakalanan Karataş, 3 Kasım 1980'de tutuklandı. Yargılanma sonucu idama mahkum oldu, cezası müebbete çevrildi. Dokuz yıl cezaevinde kalan ve bu süre içinde örgütü cezaevinden yöneten Karataş, 25 Ekim 1989'da Bayrampaşa Cezaevi'nden, örgütün ikinci ismi Bedri Yağan'la birlikte firar etti. Avrupa'ya kaçtı ve bugüne kadar Almanya, İngiltere, Fransa, Yunanistan, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde, sahte kimlikle ve kaçak olarak yaşadı.



Örgüt 1994'de siyasi temeli olan Mahir Çayan liderliğindeki THKP-C'den esinlenerek DHKP-C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi ve Cephesi) adını aldı. Karataş, 9 Eylül 1994'de Fransa'da yakalandı ve dört ay cezaevinde kaldıktan sonra 26 Ocak 1995 tarihinde serbest bırakıldı.



Avukatları doğruladı



Hollanda'da ölen terör örgütü DHKP/C'nin elebaşı Dursun Karataş'ın avukatı Taylan Tanay, müvekkilinin dün Hollanda'da öldüğünü belirterek, cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için

girişimlere başladıklarını bildirdi.

Karataş'ın diğer avukatları Barkın Timtik ve Ebru Timtik ile ağabeyi Neşat Karataş ile birlikte TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Tanay, Dursun Karataş'ın 11 Ağustos 2008 tarihinde saat 05.00'de Hollanda'da hayatını kaybettiğini

belirterek, ailesi ve avukatları olarak cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için girişimlere başladıklarını ve şu anda Hollanda'da adli işlemlerin bitmek üzere olduğunu ifade etti.

Karataş'ın öldüğünü dün saat 12.00'de daha önce vekaleti paylaştığı Hollandalı meslektaşından öğrendiklerini anlatan Tanay, bu bilginin kesin olduğunu dile getirdi.

Karataş'ın İstanbul'a gömülmesi konusunda ailesinin karar verdiğini anlatan Tanay, zaman içinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Tanay, "Henüz takvim net olmadığı için net şeyler söyleyemiyorum, ama adli işlemler devam ediyor. Onlar netleştiğinde kamuoyuyla ilk elden paylaşacağız. Karataş'ın ölüm nedeniyle ilgili Hollanda adli makamların işlemleri devam ediyor. Hollandalı meslektaşımın bize verdiği bilgiye göre Karataş, kanser rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.

Aileden bir kişinin cenazeyi teslim almak üzere Hollanda'ya gideceğini ifade eden Tanay, "Ancak teslim alma konusunda müvekkilimizin vekaletli avukatları da mevcut. Daha önce hem 1994 yılında Fransa'da hem de 2004 yılında Brüksel'de açılmış bir dava söz konusu. Karataş'ın bu dava nezdinde vekaletli avukatları mevcut ama cenazeyi aile teslim almak

istiyor. Adli işlemler ve sağlık sonuçları açıklanmadığı için ayrıntılı bilgi veremeyeceğim, ancak Karataş'ın 10 yıllık tedavi sürecinden söz ediliyor" diye konuştu.



İki ayrı davadan yargılanıyordu



Hollanda'da ölen terör örgütü DHKP/C'nin elebaşı Dursun Karataş, hakkında İstanbul ve Üsküdar adliyelerinde açılan 2 ayrı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyordu.

Karataş, ilk olarak 1. Ordu Sıkıyönetim Mahkemesince 1981 yılında açılan "Yasa dışı Dev-Sol Ana Davası"nda "sanık" sıfatıyla yer aldı. Yaklaşık 10 yıl süren yargılamanın sonunda Karataş'ın da aralarında bulunduğu 1243 sanığa "örgüt yöneticiliği yapmak", "adam öldürmek", "kamu malına zarar vermek", "polise mukavemet etmek" gibi çeşitli suçlardan dolayı "idam" ve çeşitli hapis cezaları veren mahkeme, sıkıyönetim kalktığı için dosyayı Üsküdar 1. Ağır Ceza

Mahkemesine gönderdi.

Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesinin cezaları sanıklara tebliğ etmesinden sonra dosya Yargıtaya gitti. Yargıtay, evrak eksiklikleri olduğu gerekçesiyle hüküm usul yönünden bozarak, dava dosyasını Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Mahkemedeki yargılama sırasında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, yasa dışı Dev-Sol örgütünün lider kadrosunda bulunan Karataş'ın, eski TCK'nın 146/1. maddesi uyarınca "anayasal düzeni silah

zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek" suçundan müebbet ağır hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Karataş, halen süren bu dava dışında, hakkında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yine eski TCK'nın 146/1. maddesi uyarınca "anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek" suçundan 1993 yılında açılan davada da yargılanıyor. Kaldırılan İstanbul 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesinde (DGM) açılan bu davada mahkeme heyeti, Karataş hakkındaki dosyayı, yakalanamadığı için 2 kez diğer sanıkların dava dosyasından ayırdı.

Mahkeme heyeti, Karataş hakkındaki dava dosyasını, başka bir dava dosyası ile birleştirilmesi talebiyle bir kez de İstanbul 1 No'lu DGM'ye gönderdi. Dosyanın geldiği İstanbul 1 No'lu DGM'nin bu talebi kabul etmemesi üzerine, görev uyuşmazlığının çözülmesinin ardından 2003 yılında tekrar İstanbul 2 No'lu DGM'ye iade edildi.

Davanın görülmesine, daha sonra kaldırılan İstanbul 2 No'lu DGM'nin yerine kurulan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Kırmızı bültenle aranan Karataş hakkında, söz konusu davalar dolayısıyla yurt içi ve dışında yakalama kararı çıkarılmıştı.

