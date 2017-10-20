Dursun Çiçek'e "balyoz davası" tazminatı: İstinaf Mahkemesi tazminat tutarını 205 bin TL'ye yükseltti

Yüksel KOÇ/İSTANBUL, (DHA) İSTİNAF Mahkemesi, yerel mahkemenin, Balyoz davasından 3 yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat eden CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek\'e verdiği 50 bin TL\'si maddi, 39 bin TL\'si de manevi olmak üzere 89 bin TL\'lik tazminata ilişkin kararı kaldırdı. Yeni karar oluşturan İstinaf Mahkemesi, davalı Hazinesi\'nin davacı Dursun Çiçek\'e 180 bin TL\'si manevi ve 25 bin TL\'si de maddi olmak üzere toplam 205 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Balyoz davası kapsamında 3 yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat eden CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne başvurarak Hazine aleyhine 1.5 milyon TL\'lik maddi ve manevi tazminat talepli dava açtı.

YEREL MAHKEME 89 BİN TL\'LİK TAZMİNATA HÜKMETTİ

Geçtiğimiz Nisan davayı sonuçlandıran İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Dursun Çiçek\'in Balyoz davasından 40 ay tutukluluğunun ardından beraat ettiğini belirterek, davacının 1.5 milyon TL\'lik tazminat talebini kısmen kabul etti. Mahkeme, davalı Hazine\'nin davacıya 50 bin TL manevi ve 39 bin 361 TL de maddi olmaz üzere toplam 89 bin 361 TL\'lik tazminatın yasal faizi ile ödenmesine hükmetti.

Dursun Çiçek\'in Avukatı İrem Çiçek, hükmedilen tazminat tutarını az bularak kararı İstinaf Mahkemesi\'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi\'nde yapılan duruşmaya avukat İrem Çiçek katıldı. Duruşmada söz alan İrem Çiçek, yerel mahkeme tarafından verilen tazminat tutarının yetersiz olduğunu belirterek, bu kararın bozulmasını istedi.

İSTİNAF TAZMİNAT TUTARINI 205 BİN TL\'YE ÇIKARDI

Kısa bir aradan sonra Mahkeme Başkanı Hasan Dicle, mahkemenin kararını açıkladı. Yerel mahkemenin 50 bin TL\'lik manevi ve 39 bin 361 TL\'lik maddi tazminata ilişkin hükmü kaldıran 19. Ceza Dairesi, yeni hüküm kurarak, manevi tazminat tutarını 180 bin TL\'ye yükseltirken, maddi tazminat tutarını da 25 bin TL\'ye düşürdü. 19. Ceza Dairesi, toplam 205 bin TL\'lik tazminat tutarının davalı Hazine tarafından davacı Çiçek\'e yasal faizi ile ödenmesine hükmetti.



