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Politika

Dursun Çiçek: TSK'da "Babası namaz kılıyor mu?" diye soruyorlar

"İstanbul'a göçü durdurmazsanız sorunları çözemezsiniz"

20 Temmuz 2017 15:42

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, Türki Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 'FETÖ' ile mücadele için özel bir istihabarat birimi oluşturulmasına ilişkin "Bu birim askeri okullara alınacak, göreve kabul edileceklerin araştırılacağı birim olarak ortaya çıkıyor. Tabi bize gelen şikayetlerde var. , çocuk harbiyeyi kazanmış, güvenlik soruşturması için muhtara, komşularına gidip 'babası namaz kılar mı, oruç tutar mı, mezhebi nedir' diye soruyor. Bununla ilgili şikayetler geliyor" dedi. 

CHP'li Çiçek, İstanbul'daki sel felaketine ait görüntüleri izleterek "İstanbul'a göçü durdurmazsanız yine İstanbul'un sorunlarını çözemezsiniz. Anadolu istihdam yaratan yatırımları yapmasına davet ediyoruz iktidarı" dedi. 

'Tunceli'deki terör yürüyüşüne milletvekillerimiz de yer alacak'

Dursun Çiçek, Tunceli'de teröre hayır yürüyüşü düzenleneceğinin anımsatılması, CHP'nin bu yürüyüşe katılım sağlayacağı yönündeki soruyu "Genel başkanın katılması planlı değil ama 10 kadar milletvekili ve grup başkvanvekilimiz yürüyüşte olacak. Terör insanlık suçudur. Şiddetle lanetliyoruz. Ve her türlü mücadeleyi vermede iktidar ve hükümetin arkasındayız ve tabu bunlar hukuk, adalet içinde yapılmalı." diye yanıtladı. 

'Babası namaz kılar mı?' diye soruyorlar

Dursun Çiçek, TSK içinde 'FETÖ' ile mücadele için istihbarat birimleri oluşturulacağına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:  "Daha önce silahlı kuvvetlerde istihbarata karşı koyma birimleri vardı. Bunlar kumpas davalarında etkisiz hale getirildi. Bunun kurumsal hale getirildiğini öğreniyoruz. Okullara alınacak, göreve kabul edileceklerin araştırılacağı birim olarak ortayşa çıkıyor. Tabi bize gelen şikayetlerde var. Çocuk harbiyeyi kazanmış, güvenlik soruşturması için muhtara, komşularına gidip 'babası namaz kılar mı, oruç tutar mı, mezhebi nedir' diye soruyor. Bununla ilgili şikayetler geliyor. Ve Bu şikayetlere derhal suç duyurularını yargı makamlarına ileteceğiz" 

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