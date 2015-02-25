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Politika

Dursun Çiçek milletvekilliği için CHP'ye başvuruda bulundu

Emekli Deniz Piyade Kurmay Albay Dursun Çiçek, İstanbul'dan aday adayı olmak için CHP'ye başvurdu

25 Şubat 2015 00:00

İrticayla Mücadele Eylem Planı başlıklı belgede ıslak imza tartışmalarıyla gündeme gelen, Ergenekon davasında ağırlaştırılmış ömür boyu, Balyoz davasında ise 16 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli Deniz Piyade Kurmay Albay Dursun Çiçek, CHP’den milletvekili aday adayı olmak için başvurdu.

7 Haziran genel seçimleri öncesi partilerin aday adaylığı süreçleri devam ediyor. Bu kapsamda Emekli Albay Çiçek de CHP’den aday adaylığı için başvurdu. Çiçek, İstanbul Beşiktaş’ı kapsayan seçim bölgesinden aday adayı olacak.

 

Dursun Çiçek kimdir?

 

Çiçek, 1988’de Harp Akademisi’ne girdi. 1990 yılından itibaren 4 yıl boyunca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı’nda Tatbikat Proje Subayı olarak çalıştı. 1994 yılından sonra Özel Amfibi Tabur Komutanlığı’nda Harekat Eğitim Şube Müdürü olarak çalıştı. 1997-1998 yılları arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Çok Uluslu Yardım Kuvveti Plan Prensipler Şube Müdürü ve Basın ve Halkla İlişkiler Subayı olarak görev yaptı. 1999’a kadar Genelkurmay Harekat Başkanlığı Bilgi Destek Grubu Harekat Kısım Amiri olarak görev yaptı. 1999-2001 döneminde Amfibi Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanlığı yaptı.

2001’den itibaren 3 yıl İskenderun’da Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında çalışan Çiçek, 2004 yılında Genelkurmay Bilgi Destek Dairesi'ne atandı ve Genelkurmay Karargâhında çalışmaya başladı. 2005 yılında “Örgütlerde motivasyon ve iş yaşam kalitesi üzerine bir araştırma” konulu teziyle Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda doktora yaptı. Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılanan Çiçek, 2011 yılında YAŞ toplantısında alınan kararla emekli oldu.

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