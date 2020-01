Dursun Çiçek: MHP'nin HDP'ye yönelik tavrını düzeltmesini bekliyoruz

CHP’den milletvekili seçilen emekli Albay Dursun Çiçek “Muhalefette olan partilerin iktidar olduğu hükümet şeklinin ortaya çıkması için CHP olarak her türlü girişimde bulunacağız. Ancak MHP'nin HDP destekli bir hükümete karşı tavırları var. Bu tavırlarını düzeltmelerini bekliyoruz” dedi.

Ergenekon ve Balyoz davasında bir süre tutuklu yargılandıktan sonra serbest bırakılan emekli Albay Dursun Çiçek, 7 Haziran Genel Seçimleri’nde aday olduğu CHP’den İstanbul milletvekili seçilmişti. Çiçek, bugün eşi Gülşen Çiçek ile birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek mazbatasını aldı.

‘Silivri'den nasıl kurtuluruz diye hesaplar yapıyorduk şimdi milletin vekili olduk’

Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çiçek, geçen yıl bu zamanlar cezaevinde tutuklu bulunduğunu hatırlattı. Çiçek açıklamasında, “Geçen sene bu zamanlar Silivri'de 'bu hapisten nasıl çıkarız manevi işkenceden nasıl kurtuluruz' diye hesaplar yapıyorduk. Bugün mazbatamızı aldık milletin vekili olarak Ankara'ya dönüyoruz, pazartesi Ankara'da olacağız. 30 Nisan 2010'da Ankara'da yakalama kararıyla tutuklu olarak İstanbul'a getirilmiştim Hasdal'a hapsedilmiştim” diye konuştu.

‘İsteğimiz, muhalefette olan partilerin iktidar olduğu hükümet şeklinin ortaya çıkarılması’

Muhalefette olan partilerin hükümet olmasını istediklerini dile getiren Çiçek, “Bizim isteğimiz milletin ortaya koyduğu iradenin algılanması ve şu an muhalefette olan partilerin iktidar olduğu hükümet şeklinin ortaya çıkarılması. Bu konuda CHP olarak her türlü girişimde bulunacağız. Yönetim şu an toplantılar yapıyor. Ancak MHP'nin HDP destekli bir hükümete karşı tavırları var. Bu tavırlarını düzeltmelerini bekliyoruz. Çünkü seçimde ortaya çıkan irade millet 13 yıllık iktidarın değiştirilmesi yönünde açık bir kanaatte bulunmuştur. Bu iradenin gereğini yapmamız lazım. Siyaseten kapatılan dosyaları açmamız lazım. Cumhurbaşkanının yasal sınırlar içine çekmemiz lazım. Seçim vaatlerimiz var emekçilerle, emeklilerle, YÖK'le, öğrencilerle ilgili. Bu sözlerimizi millete karşı yerine getirmemiz lazım. Dolayısıyla CHP'nin iktidara ortak olduğu bir hükümet şekli için mücadelemiz devam edecek” şeklinde konuştu.

‘HDP ve MHP'nin içeride ve dışarıda olduğu koalisyon alternatiflerine de açığız’

Çiçek, koalisyonla ilgili yaptığı yorumda "Öncelikli düşüncemiz CHP'nin azınlık hükümetine, MHP ve HDP'nin destek vermesi. Aksi halde HDP ve MHP'nin içeride ve dışarıda olduğu koalisyon alternatiflerine de açığız” ifadelerini kullandı.

Çiçek, Deniz Baykal’ın 17-25 Aralık soruşturmalarıyla ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin soruya, “O hukuki bir açıklama. Bu konuda hükümet sözleşmesine protokolüne bir madde konmaz. Bu hukuki bir konu. Mecliste önerge verilir milletvekilleri soruşturma açılması yönünde oy kullanırsa o dosyalar tekrar açılır. Şu an ki meclis aritmetiğinde de muhalefetin oyu dosyaların tekrar açılması için yeterlidir. Zaten seçim sürecinde her 3 partide bu konuda irade beyan etmiştir” dedi.