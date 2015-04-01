Dursun Çiçek: CHP'yi cemaate terk edemeyiz

‘İrtica ile Mücadele Eylem Planı’nda imzası olduğu gerekçesiyle Ergenekon davasında ‘müebbet’le yargılanan, Balyoz davasında 16 yıl ceza alan Albay Dursun Çiçek, 7 Haziran seçimlerinde CHP'den aday olmasına ilişkin, "Kumpasçılardan hesap sormak açısından, özellikle yargıçlardan hesap sormak için Meclis’te görev almam gerektiğine inandım. CHP içinde mücadele etmeye hazırız. Çünkü CHP’yi bölücülere, cemaatçilere terk edemeyiz" dedi.

Doğu Perinçek'in Vatan Partisi'nden baraj nedeniyle aday olmadığını ifade eden Albay Çiçek, "Üst yönetimde bir takım yanlış kişiler olsa bile, CHP tabanı Atatürk ilkelerine bağlıdır" sözleriyle CHP'den aday olduğunu belirtti.

Hürriyet'te Toygun Atilla'ya konuşan Dursun Çiçek'in CHP tercihiyle ilgili yorumu şöyle:

"Bu mücadelede yanımızda en dik duran, eski ismiyle İşçi Partisi yeni ismiyle Vatan Partisi oldu. Özellikle CHP büyük duruşma günleri 50-60 milletvekili ile hep yanımızda oldu. Birkaç defa Kemal Kılıçdaroğlu da geldi. Vatan Partisi’ndeki arkadaşlarımla da görüşüyorum. Ancak baraj sorunu olduğu kesin. Muhalefet bölünmemeli. CHP’de yanlış adamlar olabilir. Yanlış adamlar varsa CHP’nin içinde mücadele edip, o yanlış adamları sistemin dışına çıkarmak lazım. CHP’yi bölücülere, cemaatçilere teslim ederek Türkiye’yi bir yere getiremeyiz. Üst yönetimde bir takım yanlış kişiler olsa bile, CHP tabanı Atatürk ilkelerine bağlıdır."

Toygun Atilla'nın Hürriyet'te "Dursun Çiçek: CHP’yi cemaatçilere terk edemeyiz" başlığıyla yayımlanan (1 Nisan 2015) röportajı şöyle:

‘Kumpasçılardan hesap sormak için Meclis'e gidiyorum'

Neden siyaset?

Türkiye’de hukuk devletini, adaleti ihya etmek açısından, kumpasçılardan hesap sormak açısından, özellikle yargıçlardan hesap sormak için, öncelikle yasama yeri olan Meclis’te görev almam gerektiğine inandım. Yalnız karşımızda bir grup var, onlar da bizi görünce yollarını değiştiriyor. Onlar da kumpas sürecinde adaleti katleden kişiler.

CHP’nin içinde ‘bölücüler ve cemaatçiler’ mi var?

Bu şekilde iddialar var. Bunların aslında çok büyük bir sorun olmadığını ama yaratılan algı nedeniyle CHP için bir sorun olarak kamuoyuna yansıtıldığını düşünüyorum. Bu sorunun duyduğumuz kadar büyük olduğunu görürsek CHP içinde mücadele etmeye hazırız. Çünkü CHP’yi bölücülere, cemaatçilere terk edemeyiz.

'Yanlış adamlar varsa çıkarmak lazım'

Siz neden CHP’yi tercih ettiniz?

Bu mücadelede yanımızda en dik duran, eski ismiyle İşçi Partisi yeni ismiyle Vatan Partisi oldu. Özellikle CHP büyük duruşma günleri 50-60 milletvekili ile hep yanımızda oldu. Birkaç defa Kemal Kılıçdaroğlu da geldi. Vatan Partisi’ndeki arkadaşlarımla da görüşüyorum. Ancak baraj sorunu olduğu kesin. Muhalefet bölünmemeli. CHP’de yanlış adamlar olabilir. Yanlış adamlar varsa CHP’nin içinde mücadele edip, o yanlış adamları sistemin dışına çıkarmak lazım. CHP’yi bölücülere, cemaatçilere teslim ederek Türkiye’yi bir yere getiremeyiz. Üst yönetimde bir takım yanlış kişiler olsa bile, CHP tabanı Atatürk ilkelerine bağlıdır.

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