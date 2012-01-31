-Dursun Çiçek mahkemeden izin istedi İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - Orgeneral Bilgin Balanlı, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu'nun da aralarında bulunduğu 249'u tutuklu 365 sanıklı davanın 69. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, Bilgin Balanlı, Halil İbrahim Fırtına, Özden Örnek ve MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 164 sanık katıldı. Çetin Doğan ve Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu tutuklu 85 sanık ile hakkında yakalama kararı bulunan emekli Orgeneral Ergin Saygun ise duruşmaya gelmedi. İkinci ''Ergenekon'' davası kapsamında tutuklu yargılanan bu davanın tutuksuz sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün de aralarında bulunduğu 67 tutuksuz sanığın da katılmadığı duruşmada, 48 tutuksuz sanık ise hazır bulundu. Başkan Ömer Diken'in yerine mahkeme heyetine başkanlık yapan üye hakim Ali Efendi Peksak, tutuklu sanıklardan emekli Albay Dursun Çiçek'in mahkemeye verdiği dilekçesini okudu. Peksak, Çiçek'in dilekçesinde ''Annesinin ağır hastalığı nedeniyle ziyaret etmek ve ölmeden önce annesiyle görüşmek için gerekli iznin verilmesini istediğini'' aktardı. Duruşmada söz alan Dursun Çiçek, mahkemeye verdiği dilekçeye hemen cevap verilmesini istediğini belirerek, ''Annemin durumu acil. Aksi halde vicdani sorumluluğu size ait olacak'' dedi. Çiçek, bu konuda yasal düzenleme yapılmadığı gerekçesiyle talebi reddedilirse yine vicdani sorumluluğun mahkemeye ait olduğunu belirterek, bu sorunu çözmesi gerekenin mahkeme olduğunu ifade etti. Çiçek, 11 aydır tutuklu bulunduğunu anlattı. Çiçek'in 80 yaşındaki annesinin 10 yıldır kanser hastası olduğu öğrenildi. -Özel filo- Duruşmada daha sonra, tutuklu sanıklardan Korgeneral Rıdvan Ulugüler'in savunmasının alınmasına geçildi. Ulugüler, Halil İbrahim Fırtına'nın direktifiyle ''Oraj Hava Harekat Planı'' içerisinde ''Özel Filo'' hazırlanması konusunda ''Özel Filo. Eğitim'' isimli belgeyi hazırladığı, bu filonun uçuş eğitimlerini planladığı iddialarına değindi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Ulugüler, ''Kimseden sözlü direktif almadım. Bu dijital belgenin hazırlanış tarihi 3 Şubat 2003'tür. Belgenin ilk paragrafında dayanak olarak gösterilen Oraj planının tanzim tarihi ise 9 Şubat 2003'tür. Bu sahteliği ortaya çıkarmaktadır'' dedi. Ulugüler, Hava Kuvvetleri'nde özel filonun ancak Genelkurmay Başkanı'nın onayıyla kurulabileceğini kaydetti. Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.