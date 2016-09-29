Dursun Çiçek: FETÖ'nün iktidarla işbirliği de soruşturulacak!

‘FETÖ’ soruşturmaları hakkında konuşan CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, "Soruşturmalar kumpas davalarının başlangıcına kadar gidecek. Bu süreçte iktidarla bu örgütün işbirlikleri de soruşturma konusu olacak" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, OHAL kararnameleriyle görevden uzaklaştırılan ve açığa alınan yaklaşık 200 kamu çalışanıyla birlikte basın toplantısı düzenledi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya açığa alınan ya da görevden uzaklaştırılan öğretmen, polis ve diğer devlet memurları ile hapse atılanların yakınlarının bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, şu ana kadar İstanbul'da kendilerine 4 bin 355 başvuru yapıldığını ve bunlarının yüzde 98'inin masumiyetine inandıklarını söyledi. Yaptıkları tespitleri CHP Genel Merkezi'nde oluşturulan hukuk komisyonuna ilettiklerini ifade eden Canpolat, "Ne değişti, hangi anlayış değişti, sizin göklere çıkardığınız grupla ilgili ne değişti?" dedi.

“Bank Asya’nın açılışını yapanlar…”

Bank Asya'nın açılışında çekilen bir fotoğrafı gösteren Canpolat, "Bank Asya'nın açılışını yapanlar bugün Bank Asya'ya para yatıranların terör örgütünden yargılanmasına imza koyanlardır" diye konuştu. Canpolat, örgüt suçlamasıyla ilgili olarak konulmaya çalışılan "17 Aralık'tan sonrası" ayrımının da ne hukuki, ne ahlaki ne de insani olduğunu söyledi. Bank Asya'ya para yatırmanın ya da bu bankadan işlem yaptırmanın, örgüt üyeliğinin delili olarak gösterilmeye çalışılmasına tepkisini sürdüren Canpolat, iktidara şu soruları yöneltti: "Eğer Bank Asya'daki para transferleri terör örgütüne hizmet ediyorsa niye önünü açtınız, niye teşvik ettiniz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin paralarını Bank Asya'ya yatırdınız mı? İBB Başkanının talimatıyla, Bank Asya'ya belediyenin bütün maaşlarını ödettiniz mi? Devletin hangi kurumlarının maaşlarını Bank Asya'ya ödettiniz? Ödetenlerle ilgili hangi soruşturmayı başlattınız?"

“Adalet yerini bulacak”

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek de 3 yıl önce "FETÖ militanı hakim ve savcıların" kendilerini müebbet hapse mahkûm ettiğini hatırlatarak, "Karar duruşmasında dedik ki; 'Bu salonlara sahip çıkın. Burada esas suç örgütü sizsiniz'. Bize gülmüşlerdi. Türkiye öyle değişen bir ülke ki, mağdurlar olarak bize geldiğinize göre, hepinizin mağdur olduğuna inanıyoruz. Yoksa suçlu olanlar, CHP İl Başkanlığına gelmez" dedi.

"Bu mağduriyeti bize yaşatanlardan mutlaka bunun hesabını soracağız" diyen Çiçek, mahkum yakınlarına ümitsizlik içinde olmamalarını tavsiye ederek, "Eğer masumsak, buna inanıyorsak eninde sonunda adalet gerçekleşecek ve haklarımızı alacağız" diye konuştu.

“Kararname ile attığı insanları kararname ile geri alacaklar”

Bir taklit imza yüzünden 5 yıla yakın hapiste kaldığını hatırlatan Çiçek, "Bu mağduriyetler o kadar sürmeyecek. Çünkü şu an yargının içinde bu FETÖ örgütünün militanları ayıklanıyor. Daha sonraki aşamada yargı ayağa kalkıp, ikinci kez dosyaları inceleyince büyük ölçüde tutuklular azalacak. İlk defa muhalefetin siyasi baskısıyla önümüzdeki dönemde göreceğiz bu iktidar kararnameyle attığı insanları kararnameyle geri almak zorunda kalacak" şeklinde konuştu.

Darbeye kalkışanların da adil yargılanmalarını istediklerini ifade eden Çiçek, yargılamalarının canlı yayınlanmasını, herkesin bu "insanlık dışı zihniyeti" görmesini istediklerini söyledi.

“Kumpas davalarının başlangıcına kadar gidecek”

FETÖ soruşturmalarıyla ilgili AKP'lilerin "17 Aralık sonrası" şeklinde bir ayrım koymaya çalıştığına değinen Çiçek, "Soruşturmalar kumpas davalarının başlangıcına kadar gidecek. Bu süreçte iktidarla bu örgütün işbirlikleri de soruşturma konusu olacak" dedi. Çiçek, Türkiye'deki süreci yeniden hukuk ve adalet sürecine çevireceklerini dile getirdi.